Минсвязи пообещало не делать из Рунета "китайскую чебурашку"

Руководство Минсвязи заявило, что Россия не пойдет по китайскому пути развития интернета.

Таким образом, можно не опасаться введения в стране системы фильтрации содержимого интернета, пояснил заместитель министра связи Алексей Волин.

По его словам, Россия и Китай обмениваются информацией по поводу развития медиарынка, но пути развития у них разные. Волин отметил, что речи о создании аналога китайского Firewall не идет.

Как пишет РБК, в Китае действует система цензурирования контента в интернете, которая блокирует определенные зарубежные сайты и ограничивает межгосударственный трафик.

На сегодняшний день в стране заблокированы Google, Facebook и Twitter. В России наблюдаются проблемы с доступом к сайту Google и магазину приложений Google Play из-за блокировки Telegram Роскомнадзором.

"Правда.Ру" ранее писала, что попытки блокировать Telegram в России стартовали 16 апреля, Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов, что привело к затруднениям в работе интернет-сервисов Google, а также сторонних компаний.

Многие компании отмечали сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. По данным ведомства, на его горячую линию уже поступило 46 тыс. обращений.

Читайте больше:

Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет