Россияне признали работу своего правительства эффективной

Россия оказалась выше Европы и США в рейтинге эффективности работы правительств, говорится в совместном исследовании Gallup International и "Ромир".

Фото: Fotodom.ru/DP

Возглавили топ-10 Филиппины, на второй строчке оказался Вьетнам, а замкнула тройку лидеров Индия. Показатели Европы: Албания заняла 17 место, Сербия (18), Польша (21), Германия (24), Франция (25).

Отметим, что США заняли в рейтинге 41 строчку. Замыкают список рейтинга Хорватия, Япония и Латвия. У России в этом списке 16-е место.

Опрос показал, что в России почти каждый второй опрошенный (46%) согласен с оценкой действующего правительства как эффективного. Каждый третий россиянин (33%) считает, что власть уважает его мнение. И примерно 44% согласны с тем, что "правительство ведет страну в правильном направлении".

Сообщается, что оценка выбранного правительством курса развития как "правильного" вновь оказалась наиболее высока на Филиппинах (79%), во Вьетнаме (76%) и Индии (74%).

Социологическое исследование, проведенное компанией "Ромир" и Центром ситуационных исследований ИСПИ РАН показало, что жители России в последнее время стали все больше доверять президенту, РПЦ и Министерству обороны.

Опрос проводился на территории 7 федеральных округов России, во время его было опрошено 1500 респондентов.

После обработки анкет, социологи констатировали, что 75% россиян поддерживают президента, армию и РПЦ, при чем, данная тенденция нарастает со временем.

Зато степень доверия россиян к Российской Академии наук не меняется с годами, от стабильно высок - это и не удивительно, ведь российская наука осталась достаточно сильной даже после смутной эпохи 90-х, и отношение к ученым не связано с политикой или экономикой. Уважают РАН около 66% россиян.

Но наибольшее уважение в глазах россиян заслужил глава государства - абсолютно доверяют ему 36% опрошенных, а скорее доверяют - 79%.

В этом народном рейтинге с президентом может состязаться лишь РПЦ - у нее, соответственно, 34% безусловных сторонников, и 75% - относящихся неплохо.

Правда.Ру приводила ранее данные другого опроса, проведенного агентством "Контакт", в нем приняли участие представители российского бизнеса. Во многом итоги совпали с данными по всем группам россиян: 68% предпринимателей выразили доверие Владимиру Путину, а 30% заявили, что доверяют армии. Но на третьем месте в рейтинге доверия для бизнесменов стоят они сами, их коллеги и подчиненные. И, кроме того, бизнес-сообщество с большим недоверием воспринимает действия министерства финансов и министерства экономического развития.

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