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Источник Правда.Ру

Россияне признали работу своего правительства эффективной

Общество

Россия оказалась выше Европы и США в рейтинге эффективности работы правительств, говорится в совместном исследовании Gallup International и "Ромир". 

Россияне признали работу своего правительства эффективной. 386411.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

Возглавили топ-10 Филиппины, на второй строчке оказался Вьетнам, а замкнула тройку лидеров Индия. Показатели Европы: Албания  заняла 17 место, Сербия (18), Польша (21), Германия (24), Франция (25).

Отметим, что США заняли в рейтинге 41 строчку. Замыкают список рейтинга Хорватия, Япония и Латвия. У России в этом списке 16-е место. 

Опрос показал, что в России почти каждый второй опрошенный (46%) согласен с оценкой действующего правительства как эффективного. Каждый третий россиянин (33%) считает, что власть уважает его мнение. И примерно 44% согласны с тем, что "правительство ведет страну в правильном направлении".

Сообщается, что оценка выбранного правительством курса развития как "правильного" вновь оказалась наиболее высока на Филиппинах (79%), во Вьетнаме (76%) и Индии (74%).

Социологическое  исследование, проведенное   компанией "Ромир" и  Центром ситуационных исследований ИСПИ РАН показало, что жители России в последнее время стали все больше доверять президенту, РПЦ и Министерству обороны. 

Опрос проводился на территории 7 федеральных округов России,  во время его было опрошено 1500 респондентов. 

После обработки анкет, социологи констатировали, что 75% россиян  поддерживают президента, армию и РПЦ,  при чем,  данная тенденция нарастает со временем. 

Зато степень доверия   россиян к   Российской Академии наук не меняется с годами, от стабильно высок - это и не удивительно, ведь российская наука осталась достаточно сильной даже после смутной эпохи 90-х,  и отношение к ученым не связано с политикой или экономикой.  Уважают РАН около 66% россиян. 

Но наибольшее уважение в глазах россиян заслужил глава государства -  абсолютно доверяют ему 36% опрошенных, а скорее доверяют - 79%. 

В этом народном рейтинге с президентом может состязаться  лишь РПЦ - у нее, соответственно, 34% безусловных  сторонников, и 75% - относящихся неплохо. 

Правда.Ру приводила ранее данные другого опроса, проведенного  агентством "Контакт", в нем приняли участие представители российского бизнеса. Во многом итоги совпали с данными по всем группам россиян: 68% предпринимателей  выразили доверие Владимиру Путину, а 30% заявили, что доверяют армии. Но на третьем месте в рейтинге доверия для бизнесменов стоят они сами, их коллеги и подчиненные. И, кроме того, бизнес-сообщество с большим недоверием воспринимает действия министерства финансов и министерства экономического развития. 

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Темы россия правительство эффективность
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