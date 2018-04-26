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Источник Правда.Ру

В России рассекречивают страшные тайны катастрофы в Чернобыле

Общество

26 апреля в России вспоминают жертв аварии Чернобыльской АЭС. По всей стране состоятся памятные митинги и  панихиды по погибшим ликвидаторам. 


30 лет трагедии Чернобыля: как Землю спасали от "звезды Полынь"

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария.

Тогда взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Отметим, что в итоге площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тыс. кв. км в 12 областях.

Российские власти в память об этой трагедии в 2012 году учреждили День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

В качестве причин трагедии чаще всего называют "эксперимент".  Утверждается, что на АЭС ставили опыт по отключению охлаждения, а чтобы автоматическая защита не прервала эксперимент, её отключили.

В действительности 26 апреля 1986 года шёл планово-предупредительный ремонт. По данным Госатомнадзора, аварию повлекло то, что реакторы РБМК были спроектированы неправильно. Об этой конструктивной особенности знали все, но не придали надлежащего значения. 

Напомним, взрыв чернобыльского реактора почти не дал гамма-излучения, однако выбросил в атмосферу столько же радионуклидов, как взрыв примерно 40 современных ядерных боеприпасов или 400 хиросимских бомб. В первую очередь пострадали ликвидаторы, долго находившиеся рядом с большими массами радионуклидов. 

Как пишет Life.ru, лучевой болезнью заболели 134 человека, из которых 28 от неё умерли. Согласно официальному расследованию Всемирной организации здравоохранения, последствия аварии могли привести к смерти 40 тыс. человек.

"Правда.Ру" спросила у председателя Общероссийского союза общественных объединений "Союз Чернобыль" Вячеслава Гришина о том, что произошло с людьми, которые участвовали в ликвидации последствий аварии.

"Я дважды принимал участие в ликвидации последствий катастрофы, но не был одним из первых. Вся ликвидация заняла 4,5 года, и эти годы называли периодом войны. Люди, которые отправлялись второй и третий раз в Чернобыль, так и говорили - "на войну". И это при том, что в то же время был конфликт в Афганистане, были землетрясения в Армении", - рассказал Правде.Ру Вячеслав Гришин.

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Темы авария Чернобыль ликвидаторы
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