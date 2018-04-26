Выигравшая полмиллиарда пенсионерка стала барыней-благотворителем

Выигравшая в лотерею 506 млн рублей жительница Воронежской области занялась благотворительностью.

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Лотерейный выигрыш, хоть и принес множество неприятных минут из-за зависти односельчан, пошел на пользу семье победительницы. Женщина купила автомобили своему супругу и дочери, а также родственника.

По данным Комсомольской правды, пенсионерка также занимается благотворительностью. На сегодняшний день она, благодаря выигрышу в лотерею, помогла семье погорельцев и больному ребенку.

В настоящее время женщина намерена построить собственный дом. Площадь коттеджа будет составлять 162 кв. метра.

Соседи утверждают, что теперь победительницу лотереи они видят редко. Она уже не перемещается на велосипеде - как раньше, а ездит вместе с мужем на иномарке.

Напомним, о том, что кто-то из жителей Воронежской области выиграл рекордный джек-пот в лотерею, все узнали 5 ноября. Почта России, в отделении который был куплен выигрышный билет, победителя лотереи искала около двух недель. По данным пресс-службы компании, выигрышный билет был приобретен с 23 октября по 3 ноября в отделении почтовой

И все это время счастливый билет просто лежал на полке. По стечению обстоятельств, проверить лотерейный билет в этот раз женщина поручила своей внучке, а та сказала, что они ничего не выиграли.

"Второй раз я перепроверяла билет на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", - мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", - рассказала дочь победительницы Екатерина, приехавшая вместе с мамой за выигрышем в Москву.

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