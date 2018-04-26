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Источник Правда.Ру

Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет

Общество

Блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram переходит в плоскость борьбы с мировыми корпорациями. 

Блокировка Telegram: миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет. 386399.jpeg

К интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву уже обратились представители пострадавших компаний. Как предполагают разработчики софта Flexbby, продолжение подобной борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российскому сегменту бизнеса $1 млрд.

Эксперты даже не берутся подсчитывать недополученную прибыль Amazon и Google. Отметим, что руководство Роскомнадзора, с начала блокировки Telegram получившее уже более 46 тыс. жалоб, наконец-то начало консультации с представителями отрасли.

Попытки блокировать Telegram в России стартовали 16 апреля, Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов, что привело к затруднениям в работе интернет-сервисов Google, а также сторонних компаний.

Многие компании отмечали сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. По данным ведомства, на его горячую линию уже поступило 46 тыс. обращений.

Отметим, что вчера авторы крупных российских Telegram-каналов написали открытое письмо, в  котором поставили под сомнение обнародованные данные "Медиалогии" о снижении на 76,5% просмотров их публикаций. Материал охарактеризовали  "недостоверной попыткой манипуляции общественным сознанием", поскольку он основывался на показателях просмотров двух дней - 16 апреля и 23 апреля.

По сути, 16 апреля был датой блокировки Telegram и стал пиковым по числу просмотров, а 23 апреля ничем выдающимся  и сравнивать эти показатели бессмысленно, пояснили в письме авторы каналов "Беспощадный пиарщик", "Мысли-НеМысли", "Караульный", "Кремлевский мамковед", "Бойлерная", "КАК-ТО ВОТ ТАК", "Кстати", "Банкста", "Русское будущее", Ortega, и "Код Дурова". 

Стоит добавить что заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на совещании с представителями бизнеса, пострадавшего от блокировки Telegram отметил, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов. 

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Темы Telegram блокировка роскомнадзор
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