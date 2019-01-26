В Давосе предложили сократить рабочую неделю до 4-х дней

26 января участники Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе, предложили мировым странам уменьшить рабочую неделю до 4-х дней. По мнению экспертов, это позволит повысить эффективность сотрудников.

"Мы наблюдаем, что при сокращении рабочего времени наблюдается повышение эффективности труда. Более того, у людей наблюдается повышение сосредоточения на рабочих обязанностях, что позволяет выполнять их еще более качественно. Сокращение рабочего времени не только повышает уровень выработки, но еще и повышает креативность сотрудников", — поясняют эксперты.

Известный экономист Рутгер Брегман также поддержал инициативу сокращения рабочей недели и рассказал о предпринимателях 1920-х годов, которые замечали, как снижение рабочих часов приводило к увеличению эффективности труда. По словам Брегмана, одна из австралийских компаний решила в качестве эксперимента перейти на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент оказался настолько удачным, что компания полностью перешла на этот график.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российским продавцам и таксистам вскоре придется искать новую работу, так как их могут заменить роботами. Эта тенденция наблюдается по всему миру.

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