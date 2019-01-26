Эксперты назвали профессии, которые лучше не выбирать женщинам

Исследователи Австралийского бюро статистики изучили трудовой рынок и определили перечень профессий, в которых женщины получаю меньший заработок, чем мужчины. Лидером среди дискриминированных профессий стала сфера здравоохранения. Женщины-медики получают на 25% меньше, чем мужчины.
На втором месте расположилась строительная отрасль. Разрыв между заработной платой мужчин и женщин в строительстве составляет 22%. Тройку лидеров замыкает сфера недвижимости. Здесь разрыв между уровнем оплаты труда для мужчин и женщин составляет 21%. Также специалисты отметили экономику, образование и IT-сектор.
По результатам исследования, наименьший разрыв в оплате труда мужчин и женщин наблюдается в сфере государственного управления, производства, бизнеса и гостиничного бизнеса.
Напомним, "Правда.Ру" уже приводила перечень профессий, которые окажутся наиболее востребованными в России в 2019 году. Также "Правда.Ру" рассказывала об увеличении спроса на сотрудников рабочих специальностей.
Ранее "Правда.Ру" публиковала список самых рискованных профессий в России.
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