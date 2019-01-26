В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями

Накануне 75-й годовщины снятия блокады с Ленинграда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала статью журналистки Зильке Бигальке, в которой она приводит альтернативное мнение относительно того, как современная Россия воспринимает те страшные события 75-летней давности.

Статья начинается с того, что 27 января, в день снятия блокады с Ленинграда в Санкт-Петербурге состоится военный парад. По мнению Бигальке, российские власти в очередной раз хотят показать свое военное превосходство и подчеркнуть свою "национальную гордость", вместо того, чтобы почтить память жертв блокады.

В своих размышлениях журналистка приходит к тому, что блокада Ленинграда являлась настоящим геноцидом, так как за 900 дней блокады погибло более миллиона человек. Однако после завершения Великой Отечественной войны никто не захотел акцентировать на это внимание. Поэтому в России до сих пор представляют блокадников как "героев, которые боролись с фашистами", — считает Зильке Бигальке.

"Некоторые факты из жизни участников блокады Ленинграда стали известны намного позже, уже после распада СССР. Чтобы выжить жителям города приходилось есть клей и кошек. Неоднократно отмечались случаи каннибализма. Тех кто в этом был уличен наказывали", — пишет журналистка.

По мнению журналистки, в Германии долгое время старались не вспоминать о блокаде Ленинграда, как о "самом чудовищном преступлении Вермахта". Поэтому в необъективном освещении событий блокадного Ленинграда журналистка обвиняет российских историков. Зильке Бигальке считает, что россияне должны задаться вопросом, почему советские власти так легко рискнули сотнями тысяч человеческих жизней. Журналистка поясняет безразличие современных россиян тем, что они до сих пор почитают Сталина.

"Жертвы блокады, как сейчас говорят, отдали свои жизни за победу советского народа над фашистами. Как будто они добровольно умирали от голода. Их смерть ни была оправдана ни чем", — подводит итог Зильке Бигальке.

Напомним, "Правда.Ру" вместе с известным историком Кириллом Александровым рассказывала чего стоило Советскому Союзу снять блокаду с Ленинграда. Также "Правда.Ру" публиковала обзорную статью про мифы блокадного Ленинграда.

Ранее "Правда.Ру" знакомила читателей с "Дорогой жизни" — единственным путем доставки продовольствия в блокадный Ленинград, который пролегал через Ладожское озеро.

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