Челябинская полиция предлагает ввести в школах ответственных за безопасность

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев выступил с инициативой о введении в школах должности замдиректора по безопасности.

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По его словам, "ограждений, видеокамер наблюдения, рамок и вертушек на входе, тревожных кнопок — всего этого уже недостаточно".

"Всего безопасностью несовершеннолетних должно заниматься 17 субъектов. Но, видимо, работа поставлена не так эффективно", — сказал он.

Сергеев напомнил, что "раньше были школьные инспекторы, которые финансировались из федерального бюджета. Когда это передали на региональный уровень, такие должности сократили. Я предлагаю ввести в школах должность замдиректора по безопасности. В Хабаровском крае мы начали реализовывать такую программу".

В подростковой среде существует мода на воровскую культуру (АУЕ — "Арестантский уклад един"), суицидальные наклонности, опасные квесты, добавил он. Поэтому новые должности в школах должны занимать полицейские в отставке. У них есть необходимый опыт, подытожил Сергеев.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что 15 января возле одной из пермских школ произошла драка школьников с применением ножей. Похожие нападения произошли также в Бурятии и Южно-Сахалинске.