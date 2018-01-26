Никита Белых выступил в суде с последним словом

В Пресненском суде Москвы выносят приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Белых отрицает все обвинения и ссылается на отсутствие доказательств, сообщает ТК "360".

Бывший губернатор уверяет, что вымогательства не было, его якобы просил об участии благотворительный фонд. Белых заявил, что не всех свидетелей по делу знает, "пересекался с ними на совещаниях, где они были рядовыми участниками". Их, по словам подсудимого, заявило само следствие.

Все происходившее в день, когда Белых был задержан, он назвал провокацией, в частности, что он не воспринимал преподнесенный ему подарок как деньги. Что именно он подразумевал под купюрами, экс-глава региона не разъяснил

Белых произнес спич о своей работе, в котором похвалил сам себя за открытость и демократичность и даже сравнил себя с главным героем Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" который, между прочим, был жуликом, решившим отсидеться в сумасшедшем доме.

В завершение Белых попросил суд о вынесении справедливого приговора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший губернатор Кировской области, а ныне содержанец СИЗО Никита Белых женился на Екатерине Рейферт. Об этом сообщила сама невеста в своем "фейсбуке".

Теперь она Екатерина Белых, познакомилась дама со своим избранников весной прошлого года. В начале августа Пресненский суд Москвы разрешил Белых заключить брак с Рейферт. В октябре суд допросил женщину, после чего ей дали увидеться с экс-главой Кировской области.

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