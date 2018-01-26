В Сочи СК проверяет случай с пациентом, брошенным медсестрами на улице

В Сочи следственный комитет начал проверку по поводу инцидента в городской больнице №4. Там две медсестры вывезли пациента в коляске за пределы больницы, оставили его и ушли.
Проверка была начата после размещения в Интернете соответствующего видео происшествия. Больница уже дала свои пояснения: якобы пациент находился в состоянии сильного наркотического опьянения, рвался на улицу и заявлял, что его там ждет друг.
В итоге пациент просто валялся на земле, пока проходивший мимо человек не вызвал ему "скорую". Бригада снова доставила пациента в ту же больницу.
"В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, организовано проведение доследственной проверки", — сказано на сайте регионального СК.
Начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян уже пообещала, что медсестры будут уволены.
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