В Сочи СК проверяет случай с пациентом, брошенным медсестрами на улице

В Сочи следственный комитет начал проверку по поводу инцидента в городской больнице №4. Там две медсестры вывезли пациента в коляске за пределы больницы, оставили его и ушли.



Медсестры в Сочи вывезли из больницы больного и оставили его на улице - новости Сочи объектив

Проверка была начата после размещения в Интернете соответствующего видео происшествия. Больница уже дала свои пояснения: якобы пациент находился в состоянии сильного наркотического опьянения, рвался на улицу и заявлял, что его там ждет друг.

В итоге пациент просто валялся на земле, пока проходивший мимо человек не вызвал ему "скорую". Бригада снова доставила пациента в ту же больницу.

"В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, организовано проведение доследственной проверки", — сказано на сайте регионального СК.

Начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян уже пообещала, что медсестры будут уволены.