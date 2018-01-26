Появились прогнозы экстрасенсов о Третьей мировой в 2018 году

Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс дал прогноз относительно ключевых событий наступившего года. По его словам, военные конфликты будут возникать в разных частях света, но войны не будет, сообщает "Южный федеральный".

Шепс прогнозирует обострение россйско-американских отношений, конфликт может перерасти в нечто серьезное, считает лучший экстрасенс страны. Также он уверен, что в этом году Россия и Украина вновь станут союзниками, отношения между ними наладятся.

"Южная Ванга" Вера Лион предсказывает смерть в 2017–2018 годах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Ясновидящая Вера Лион, которую называют "Казахстанской Вангой", составила прогноз как о России и Украине, так и обо всей планете в целом.

По словам предсказательницы, у РФ улучшатся отношения с США и Дональдом Трампом, а также с Китаем. А вот между Соединенными Штатами и Поднебесной будет небольшая стычка. Также НАТО и Европейский союз начнут терять своих партнеров.

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