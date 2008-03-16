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Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года

3:39
Общество

"Новое время", 17 марта (4 марта) 1908 года. Седым и лысым.

Газетные архивы 17 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 17 марта

"Электрическая гребенка без красок и жидкостей, только силою находящегося в ней электро-гальванического тока, останавливает выпадение волос, возвращает седым волосам их первоначальный натуральный цвет, у лысых же способствует оздоровлению корней и новому росту волос. К каждой гребенке прилагается подробное руководство. Цена 10 руб., а в провинцию с пересылкой 11 руб.

Высылается немедленно по получении денег. Склад новых изобретений, С.-Петербург, Б. Морская, 33".

"Петербургская газета", 17 марта 1908 года. Убитый мотором.

"Вчера, 3 марта, около 1 часа дня, на Марсовом поле мчавшийся мотор налетел на переходившего рабочего Ефима Филиппова и раздавил его на смерть. Мотор с быстротой молнии скрылся из глаз, так что прохожие. бывшие свидетелями этого возмутительного случая, не успели разглядеть № мотора. Труп Филиппова доставлен в покойницкую больницы".

"Аргументы и факты", №11, 17 марта (4 марта) 1999 года. Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит

"Почти у каждого человека есть "звездные часы" с пиками активности. У Бориса Ельцина такой пик приходится на март: его не могут сдержать ни больничные стены, ни собственное окружение.

Вот и сейчас, несмотря на запрет врачей, в конце февраля — начале марта он провел серии консультаций с ведущими политиками. Сначала с председателем РАО ЕЭС А. Чубайсом. Затем с лидером "Яблока" Г. Явлинским и председателем Совета Федерации Е. Строевым. Следующим по графику, скорее всего, будет московский мэр Ю. Лужков. Что это — праздное любопытство? Ведь многие почти на 100% верят, что Б. Ельцину осталось заботиться лишь о своем здоровье.

Между тем президент, несмотря на личные проблемы, остается основным субъектом политического руководства страной. И в этом качестве ему остро не хватает информации. Все, кто смел "свое суждение иметь", оказались уволены, а в нынешнем своем окружении он порой "задыхается", о чем фактически признался в понедельник, выступая по ТВ и говоря о цели беседы с Г. Явлинским: "В отношении моей встречи с Явлинским. Я встречался со многими политическими лидерами, экономистами, философами, банкирами — и ничего особенного. Я ближе изучаю кадры, потому что нам нужен 2000 год. Мы не должны ошибиться. А в этом году не должны ошибиться при выборах в Государственную Думу. И я много этим занимаюсь"…

Но президент остается и объектом властного воздействия. В тактическом плане на него влияет Е. Примаков, в стратегическом — весь политический процесс, логика которого может привести к реставрации коммунизма.

Поэтому, зная об инстинкте власти Бориса Николаевича, легко предположить, что он найдет способ поставить на место любого, кто мог бы претендовать на его власть…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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