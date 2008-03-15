Создан Комитет по встрече третьего тысячелетия... — писала газета Культура 16 марта 1998 года

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"Новое время", 16 марта (3 марта) 1908 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 16 марта

"В Михайловском манеже 4 марта открывается международный чемпионат французской борьбы, устроенный профессором атлетики И. В. Лебедевым. Этот чемпионат выгодно отличается от других тем, что в нем все схватки будут решительные. Если в течение часа ни один из противников не окажется победителем, то данная схватка засчитывается обоим борцам за поражение. Такое условие сделает борьбу более энергичной, заставляя борцов избегать излюбленной многими пассивной защиты, а также уничтожит возможности какого-либо сговора между противниками. По примеру заграницы предполагается допущение "cravattes". Записалось на чемпионат около двадцати борцов…Общая сумма призов до 5000 франков".

"Социалистическое земледелие", №32 (3823, 16 марта 1943 года. Используем каждый день, каждый час для отличной подготовки к севу! Взаимная проверка.

"Красноярск. Два соседних колхоза — "Память Чернышевского" и имени Демьяна Бедного, Куратинского района, — в начале зимы заключили между собой договор о социалистическом соревновании за лучшую подготовку к весенним полевым работам.

Прошел январь, февраль. Колхозники работали не покладая рук. На днях соревнующиеся артели провели взаимную проверку выполнения взятых обязательств. Их колхоза имени Демьяна Бедного к чернышевцам приехала комиссия в составе председателя артели тов. Гордиенко, бригадиров и стахановцев. Она внимательно, со знанием дела, проверила весь комплекс зимних работ в этом колхозе.1150 центнеров зерновых культур здесь дважды отсортированы, проверены на чистоту и посевные качества. Всхожесть яровой пшеницы — 97 процентов, овса — 99, проса — 96 процентов. Весь конный инвентарь отремонтирован, смазан, хранится под навесом. Большинство рабочих лошадей в крепком, работоспособном состоянии. Ослабшие кони своевременно поставлены на отдых и усиленную подкормку. В акте проверки записано, что колхоз "Память Чернышевского" готов хоть сегодня приступить к севу яровых и провести его темпами военного времени.

Через несколько дней такую же проверку произвели чернышевцы у своих соседей, где тоже успешно закончена подготовка к весне".

"Культура", №9 (7120), 12 — 18 марта 1998 года. Игры креативщиков. Создан Комитет по встрече третьего тысячелетия. Беседу вела Татьяна Петренко.

"Естественно, что его организатором оказался известный галерейщик и большой затейник (от слова "затевать") Марат Гельман.

— Марат, что представляет собой ваш новый проект?

— Через 2 года мы будем встречать третье тысячелетие. Я представил себе, как это все будет. В Кремле поставят елку в 2 раза выше, ОРТ выпустит "Старые песни-5", по городу пройдут народные гулянья — и все, а ведь судьба подарила нам фантастическую удачу, мы не имеем права сводить все к банальному шоу.

— Какие задачи предстоит решить Комитету по встрече третьего тысячелетия?

— Их три. Первая — подвести итоги, определить содержание, нарисовать образ будущего. Вторая — создание стилистики и третья — внедрение наработанных эстетики и содержания в реальную жизнь.

— Не преждевременно ли создание комитета?

— Уже поздно. Есть проекты, требующие долгой, тщательной разработки, на подготовку которых уйдет много времени. Это и издательское дело, и создание логотипа, и проведение всевозможных конференций.

— Однако все это требует огромных ресурсов.

— Конечно, мы понимаем, что наших собственных средств недостаточно, поэтому хотим провести 18 марта пресс- конференцию для привлечения людей, причем речь идет не только о спонсорах, но и об инвесторах, потому что проект при правильной его организации может быть окупаем.

— Вы уверены в успехе столь масштабного предприятия, ведь Петр I так и не сдвинулся с места?

— Что касается памятника Петру I, то перед проведением референдума мы провели социологический опрос. Оказалось, что 70 процентов были против сноса. Конечно, можно было сохранить лицо радикала и идти до конца или же сделать вид, что ты сдался, и отступить. Я выбрал второе, но все равно считаю, что мы сделали важное дело, потому что московским архитекторам стало легче работать…"

"Огонек", №11, март 1999 года. Что-то меня геноцид русского народа беспокоит. Вахит Исмаилов.

"На этой неделе Дума планирует проведение процедуры импичмента президента. Его обвиняют в геноциде русского народа. Хотя, если разобраться, организовала этот самый геноцид именно Дума.

Начало весны отмечено вРоссии созданием группы быстрого реагирования при движении "Слово и Дело". Задача оснащенной пейджинговой связью группы -- пресекать половое просвещение в школах и вне их. Проект "Слова и Дела" поддержали политизированный предприниматель Герман Стерлигов, директор фонда "Не убий" Сергей Аристов и глава центра "Жизнь" священник Максим Обухов. Это "весеннее обострение" напомнило о весьма неприятной вещи: Россия остается одной из немногих в мире стран, где контрацепцию считают не медицинской, а политической проблемой…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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