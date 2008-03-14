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Ищу жену-друга без пошлых материальных расчетов… — писала газета Новое время 15 марта 1908 года

2:34
Общество

"Русское слово", 15 марта (2 февраля) 1908 года. Москва в синематографе.

Газетные архивы 15 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 15 марта

"Появившиеся в последнее время за границей в синематографах снимки из русской жизни вызвали необычайный интерес. Между тем, в этих снимках совершенно отсутствовали Москва и ее жизнь. Заграничные фирмы получали даже письма с просьбой показать им Москву, где бьется пульс России. Теперь это желание не только иностранцев, но и русских осуществляется. Уже второй день, как фотограф журнала "Искры" А. О.Дранков снимает для синематографа виды и сцены Кремля, а сегодня — бега. Будут сделаны ленты картин в несколько тысяч метров".

"Новое время", 15 марта (2 февраля) 1908 года. Любовь за любовь.

"Ищу жену-друга без пошлых материальн. расчетов. Женюсь только при полной гармонии чувств. Необходимы: молодость, красота, здоровье, порядочность и содержательность. Мне 30 л., имею полное право быть требовательн. Не имеющих "данных" прошу напрасно не беспокоить: ничего не выйдет. 3-е почт. отд. пред. кв. "Нов. Вр." №28607".

"Аргументы и факты", №11, 15 марта 2000 года. СУДержанки.

"Так хочется дожить до правового государства. Где все решает суд. Главная проблема сейчас — это ведь не отсутствие денег. Это отсутствие доверия. Никто не может взять кредит, потому что его никто не дает. А никто не дает — потому что никто не верит, что потом сможет заставить кредитора деньги вернуть. Судья — вот единственный гарант и Конституции, и законности, и порядка. Аудитор Счетной палаты РФ Александр КУШНАРЬ рассказал нашему корреспонденту, как расходуются деньги, выделяемые российским судам. Вскрыто: неэффективное использование 58,3 млн. руб., нецелевое использование 35,3 млн. руб и незаконное использование 1,7 млн. руб."

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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