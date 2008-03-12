Крем-Эмаль придает лицу аристократический неподражаемо-матовый вид и бархатистую нежность... — писала газета Русское слово 13 марта 1908 года

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"Русское слово", 13 марта (29 февраля) 1908 года. В вероисповедной комиссии.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 13 марта

"Сегодня рассматривался вопрос о праве пропаганды различными религиями своего вероучения. Преосвященный Евлогий и Вотчинин отстаивали эту свободу только для православной религии. Представитель Святейшего Синода доказывал, что, в силу примечания к ст. 68-й осн. зак., в котором трактуется о главенствующей православной церкви, Дума лишена возможности изменять законы, касающиеся этой пропаганды. Маклаков в ответ произнес блестящую речь, в которой доказывал, что замечание представителя ведомства совершенно неосновательно, так как если признавать его точку зрения, то Дума не могла отменить никаких прежних законов. Далее оратор высказал ту мысль, что свобода совести предполагает свободу пропаганды, что церковь раньше была орудием в руках власти, а теперь ее хотят оградить тюрьмой, но это не имеет никакого смысла и значения, а поэтому он высказывается за свободу пропаганды для всех религий".

"Русское слово", 13 марта (29 февраля) 1908 года. Объявления. Крем-Ээмаль. ""Крем-Эмаль" (разрешен. московск. врачебн. управлен.) — последнее слово научной косметики. Новейшее произведение прелестного запаха. Никогда не портится. Не содержит вредных веществ, придает лицу необычайную свежесть, предупреждает появление морщин, устраняет красноту кожи".

"Пионерская правда", 13 марта 1953 года. О нас заботится партия. Элла Кулакова. Киевская область. "Мне хочется рассказать о большом событии в моей жизни: я вступила в ряды комсомола. Давно уже начала готовиться к этому дню. Старалась лучше учиться. Изучала Устав ВЛКСМ, прочитала много книг о комсомольцах-героях: Зоя Космодемьянской, Александре Матросове, Лизе Чайкиной, о героях-молодогвардейцах.

…Я стояла, волнуясь, перед столом в райкоме. Отвечала на вопросы. А с портрета на меня ласково смотрел дорогой товарищ Сталин. Секретарь райкома крепко пожал мне руку и вручил комсомольский билет, и мне захотелось сказать что-то большое, важное. Вспоминила слова Торжественного обещания и сказала: Обещаю твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма!"

Это был очень торжественный день, такой, какого у меня еще никгда не было. Дома меня поздравляли родные, подруги. Все желали быть достойной звания члена ВЛКСМ.

Моя первая большая мечта осуществилась. Я очень горжусь высоким званием члена комсомольской организации и знаю: передо мной открыт прекрасный, светлый путь. Знаю, что осуществятся и другие мои мечты, потому что обо мне, как и о миллионах тких, как я, заботится наша великая партия".

"Аргументы и факты", №11 (1116), 13 марта 2002 года. Шестой канал: Откуда взялся "Медиа-социум". Б. Ельцина не пустили в совет. Е. Киселев договорился с Кремлем.

"История с получением лицензии на последний общефедеральный метровый канал близка к завершению. По крайней мере победитель конкурса известен — созданный Торгово-промышленной палатой — ТПП (Е. Примаков) и Российским союзом промышленников и предпринимателей — РСПП (А. Вольский) "Медиа-социум". История борьбы за последнюю лицензию включила в себя три этапа.

Романтический. Началось все с того, что А. Чубайсу удалось сбить в одну кучку известных и богатых людей. Между собой они решили сохранить журналистский коллектив во главе с Е. Киселевым.

Второй этап стал предгрозовым . Кураторы "проекта" из президентской администрации говорят, что все началось со звонка президента г-ну Чубайсу. Согласившись с идеей российского бизнеса поддержать телевидение, он эту идею существенно усилил, предложив включить в консорциум господ Е. Примакова и А. Вольского — по определению отцов отечественного бизнеса.

Не поняв всей серьезности предложения, олигархи согласились лишь включить и того и другого в попечительский совет новой телекомпании. Возглавить совет предложили Б. Ельцину, чему он был очень рад. Предполагалось, что первый президент станет гарантом свободы слова. Испугалась лишь дочь Бориса Николаевича Татьяна. Ей показалось, что у отца в этом случае может возникнуть конфликт с Кремлем.

Третий этап — конкретный . Начался он с требования Кремля — никаких наблюдательных советов. А ТПП и РСПП из наблюдателей должны стать основными участниками. Тут же появилось и их совместное дитя — "Медиа-социум". Заметную роль в нем, скорее всего, будет играть известный журналист советских времен и друг г-на Примакова — Томас Колесниченко.

Перепуганные олигархи Кремлю перечить не посмели — 9 голосами "за" при 5 воздержавшихся они решили присоединиться к "Социуму". Примкнул к нему и Е. Киселев. Из-за этого от него, правда, начинают уходить последние журналисты-романтики. А С. Сорокина и В. Шендерович если не в шоке, то в недоумении.

Таким образом, шестой канал становится по сути государственным, как и все остальные метровые каналы. Западные радиостанции начали говорить и о первых запретах в эфире. Так, после встречи Б. Ельцина с Б. Немцовым лидера СПС будто бы запретили показывать по ТВ, а рейтинг СПС был объявлен "стремительно падающим". Когда г-на Немцова спросили, что случилось, он отвечать отказался. Лишь заметил: "Не хочу, чтобы у первого президента России были неприятности".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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