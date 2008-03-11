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Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона... — писала газета Русское слово 12 марта 1901 года

4:10
Общество

"Русское слово", 12 марта (28 февраля) 1901 года. По Москве. "Открылось дачное паломничество… В Петровском парке уже началась съемка дач на лето… Пробудились заснувшие зимней спячкой дачные дворники, приступили к первым своим обязанностям будущие "дачные" мужья…Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона, когда на выручку даченанимателям пришла так кстати парижская выставка".

Газетные архивы 12 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 12 марта

"Московские ведомости", 12 марта (28 февраля) 1901 года. Отклоненное ходатайство. "Известный атлет В. Пытлязинский обратился к варшавским властям с ходатайством о разрешении ему устроить в цирке Чинизелли, по примеру прошлого года, борьбу атлетов. Власти, по словам местных газет, отказали в разрешении, в виду деморализующего влияния, какое оказывают подобного рода зрелища на публику".

"Новости дня", 12 марта (27 февраля) 1903 года. Хроника. ""Америка идет в Европу" — под таким интересным заглавием вчера в аудитории Исторического музея профессор московского университета И. Х.Озеров прочел интересную лекцию, привлекшую многочисленную публику…Талантливый лектор так интересно скомпоновал цифры, красноречиво свидетельствующей об опасности угрожающей Европе со стороны Америки, что аудитория с большим интересом следила за движением диаграмм, иллюстрирующих главные тезисы лекции".

"Литературная газета", №31 (3060), 12 марта 1953 года. Говорят простые люди Англии."Ниже мы публикуем переданные нам вчера по телефону из Лондона заявления простых людей Англии — жителей различных районов страны. Т. М.Джекобс. Лондон. Уэст. Сейчас, скорбя о кончине нашего дорогого Сталина, я вспоминаю о том дне, когда безвременно умер Ленин. Я помню, как печален был мой отец, который присутствовал на митинге, посвященном памяти Ленина. Тогда я была еще девочкой, но поняла горе отца. Я рассказала моим детям о И. В. Сталине. Я выбирала самые простые, понятные слова. Я говорила им о жизни и деятельности Сталина, о том, как он добивался великих целей: мира, социализма, счастья и благосостояния для всех людей, как он особенно заботился о детях, больных, престарелых. Я сказала им, что Сталин очень любил маленьких детей. Они слушали внимательно. Когда я кончила, мой четырехлетний малыш сказал:- Какой он был хороший, мама! Мы будем помнить о нем. В этих словах ребенка я услышала восхищение Сталиным и клятву верности ему, которую великий вождь оценил бы не меньше, чем клятву взрослого человека".

"Известия", №71 (21148), 12 марта 1985 года. Целинные рейсы. В. Гук, Целиноградская область.

"Локомотивные бригады Целиноградского отделения Целинной железной дороги открыли счет рейсам на сэкономленной электроэнергии. Первыми среди экипажей локомотивного депо Атбасар получили такое право победители соревнования — комсорг молодежной колонны Юрий Авдеев и его помощник Сергей Прибытков. В честь 40-летия Победы атбасарские железнодорожники проведут на сэкономленной электрической энергии 861 поезд, в том числе 170 — безвозмездно, работая за включенных в состав бригад героев-земляков".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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