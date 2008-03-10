Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года

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"Русское слово", 11 марта (27 февраля) 1908 года. Аресты и обыски. "Витебск, 26, II. На станции "Дно", петербургско-витебской линии, во время стоянки поезда, кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком. Кондуктор поднял крик. Сбежались жандармы и полиция. Неизвестному было приказано выбраться из ящика. При нем обнаружены оружия взлома. Назвать себя он отказался. В вагоне перевозилось 40 000 руб. дневной выручки, ограбление которых видимо и предполагалось".

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 11 марта

"Русское слово", 11 марта (27 февраля) 1908 года. Безбилетный пассажир. "Третьего дня при подходе к Москве дачного поезда №15-й северных жел. дор. безбилетный пассажир кр. Моисей Ивченков, 20-ти лет, узнав, что идет контроль, соскочил на ходу поезда и, зацепившись ногой за подножку вагона, упал головой вниз и протащился так за поездом до 5-й версты, где поезд был остановлен. Ивченкова подняли еще со слабыми признаками жизни; по доставлении в Москву он скончался".

"Известия", №6976 (1513), 11 марта 1931 года. С колхозного пути не сойдем. От съезда колхозников Южи, Ивановской промышленной области.

"Высшему органу пролетарской диктатуры — VI съезду советов, съезду борцов за генеральную линию партии шлет свой пламенный привет южский районный съезд колхозников.

Под руководством коммунистической партии и ее Центрального комитета, под знаменами советов рабочий класс и трудящееся население, преодолели всякие трудности, добились величайших успехов в социалистическом строительстве. Разрешен вопрос перехода бедняцкой и середняцкой массы крестьянства на социалистический путь. Съезд колхозов заверяет, что делегаты его с колхозного пути не сойдут, и план второй большевистской весны будет выполнен на 100 проц.

Будем драться за четкое проведение генеральной линии партии и вести беспощадную борьбу с правым уклоном и "левыми" загибами".

"Литературная газета", №32 (4928), 11 марта 1965 года. Трудные дети. А. Шаров.

"…В старших, седьмых — десятых, классах ребята от четырнадцати до семнадцати лет. Товарищи их работают на заводах, на дальних стройках, плавают в морях, отправляются с геологическими партиями в тайгу, их однолетки в Отечественную войну становились солдатами, а они все на том же коротком поводу, под постоянным наблюдением. Почему так? В школах порой воспитывают гражданственность и самостоятельность только на словах. Стремление быть хозяином самому себе и участвовать в самодеятельном, не опекаемом каждодневно коллективе иногда толкает ребят на улицу, в подлые и грязные хулиганские компании.

Гражданственность в школе нельзя воспитывать только книжно.

Создание самоуправляющегося, самодвижущегося школьного коллектива, где подростки отвечают не только за себя, но и за своих товарищей, но и за младших школьников, изменило бы всю жизнь школы. Не может один человек играть на всех инструментах в оркестре: педагог стал бы тем, чем должен быть, — мудрым дирижером…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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