Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года

"Россия", 10 марта (26 февраля) 1908 года. Театр и музыка. Royal Vio.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 10 марта

"Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру, как по дешевизне, так и потому, что те зрелища, которые можно увидеть в кинематографе, не мыслимо показать в обыкновенном театре с самым лучшим режиссерским оборудованием…

Royal Vio, среди нынешних петербургских бесчисленных кинематографов, приютившихся в обилии чуть ли не на каждой улице, обставлен наиболее богато, хотя многие картины уж были показаны ранее другими его конкурентами.

Среди показываемых в программе Royal Vio картин, особенно интересны, между прочим, "интернациональный летний спорт". Перед глазами зрителей проходят с поразительной реальностью автомобильные гонки, состязания воздушных шаров, полет управляемого воздушного корабля "La Patrie" и пр. Ловля китов в Ледовитом океане, водопад Виктория на реке Замбези в южной Африке, от Ниццы до Монте-Карло и пр. дают удивительную иллюзию путешествия".

"Советское искусство", №21 (1513), 10 марта 1953 года. Свет над миром. А. Вепхвадзе. Тбилиси.

"Прервалась жизнь нашего любимого отца, друга, учителя, нашего мудрого вождя — великого Сталина. Глубочайшей скорбью охвачены в ти дни миллионы людей всего мира, жгучая боль наполнила сердца трудящихся. Умер родной Сталин — человек, всю свою драгоценную жизнь посвятивший борьбе за счастье народа.

Образ гениального продолжателя дела Ленина навеки останется для деятелей искусства неисчерпаемым источником творческого вдохновения. Работа советских художников над темами из жизни и революционной деятельности товарища Сталина Обогатила нашу живопись, скульптуру, графику произведениями большого идейного содержания, произведениями, которые играют огромную роль в воспитании народа.

Как много предстоит нам еще сделать, чтобы рассказать о прекрасной жизни товарища Сталина! Недавно я закончил картину, повествующую об исторической новогодней ночи, когда прозвучали пророческие слова молодого Сталина: "Скоро встанет солнце. Настанет время, это солнце будет сиять для нас". Глубокого, волнующего смысла полны эти слова для нас — современников Сталинской эпохи построения коммунизма.

Свет, зажженный над миром Лениным и Сталиным, не угаснет никогда. Наш долг, долг художников — сделать все, чтобы прославить имя Сталина В веках, чтобы всеми силами содействовать торжеству Сталинских идей".

"Культура", №9 (7368), 6 — 12 марта 2003 года. Добро пожаловать, или Приглашенным вход воспрещен. LUXURY-2003. Светская хроника. Антон Ютосов.

"Три дня в атриуме отеля "Балчуг Кемпински" под лозунгом "Ценности для избранных" проходил Международный салон антиквариата, предметов искусства, украшений и подарков класса люкс "LUXURY-2003". Не столько ярмарка, сколько светское мероприятие — претенциозное и пафосное, жаждущее видеть среди своих посетителей "только элиту российского бизнеса, искусства, культуры и политики". Для тех же, кто себя к ней не относит, видимо, стоит рассказать предысторию.

Есть в Москве в Трубниковском переулке Золотой клуб "Luxury", специализирующийся на имиджевом маркетинге. Разумеется, у столь элитарного клуба есть не менее эксклюзивные члены, список которых открыт и постоянно публикуется в специальном каталоге-журнале. Кто они? Если верить словам президента клубаСергея Шкапрова: "Они богаты. Они сильны. Они уже — лучшие… Что же они могут искать? Они уже не хотят обычного богатства: подобные желания — для бедных. Они ищут более утонченных и изысканных материй, они хотят едва осязаемых вещей и ищут стиля, они хотят эстетического наслаждения; им нужно самое лучшее". С этой высокой целью дать избранным лучшее и провел "Luxury" свой второй салон. Антиквариат и произведения современного искусства, драгоценности и копии импрессионистов, дефиле коллекции одежды Вячеслава Зайцева "Микс" и шляп Ирины Дейнеко…

И если ощущать свою принадлежность к национальной элите и постоянно чувствовать в царившей тесноте и сутолоке локоть и горячее дыхание российского бизнеса, культуры и политики кому-то еще могло быть приятно и лестно, то платить баснословные деньги за вход ради искусства точно не стоило. По составу представленных произведений салон оказался купированным выездным филиалом Арт-Москвы, Антик-салона, Недели декора и художественной ярмарки на Кузнецком Мосту вместе взятых.

Впрочем, платить никто особенно и не собирался, публика-то съезжалась исключительно избранная, загодя оделенная VIP-приглашениями клубов Натали Голициной, Золотого, Английского и Французского делового. Разумеется, к означенному в билете времени открытия никто не спешил. С московской неторопливостью гости продолжали прибывать часам к восьми и тут при входе в отель с удивлением обнаруживали, что наличие приглашения вовсе не гарантирует не только обещанного фуршета, но и даже возможности прохода в святая святых. Секьюрити, сдержано извиняясь, разъясняли: мол, зал переполнен, у нас распоряжение больше не пускать, приходите завтра, и, несмотря на досадливые возгласы людей в вечерних костюмах, делать исключения явно не собирались. Количество званых и избранных катастрофически расходилось даже здесь.

Участники ярмарки страдали не меньше: выложив немалую сумму за участие в столь престижном мероприятии, в первый вечер они не столько думали о торговле, сколько беспокойно пытались спасти свои витриныс бриллиантами и художественными творениями от напора рвущейся к фуршету и искусству публики. Не купить, так хоть восхищенно поскрести пальцем большую пастозную картину А. Давида хотелось многим. Начало, что и говорить, было многообещающим. Однако на другой день то ли непущенные накануне обиделись, то ли просто сочли факт салона исчерпанным светским раутом, но посетителей в атриуме практически не было. На третий — и того хуже. Разочарованные галеристы, поняв, что ждать милостей от природы бесполезно, принялись сворачивать свои стенды уже днем. Тут уж не до условий договора, коли бизнес не задался…

Несмотря на роскошный замах и бездну претензий, гора, как у нас водится, родила очередную мышь. К сожалению, даже пафосный, "эксклюзивный" проект периодической ярмарки искусства класса люкс не смог не вылиться в нашем национальном исполнении в местечковую тусовку и плохо организованный междусобойчик. Конечно, можно теперь с полным основанием радоваться, что и на простых, общедоступных, демократических "манежах" и салонах ЦДХ "не хуже, чем у людей", только вот почему-то за державу снова обидно…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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