По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург занимает второе место... — писала газета Русь 9 марта 1908 года

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"Русь", 9 марта (25 февраля) 1908 года. Алкоголизм в Петербурге.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 9 марта

"Приводим статистические данные из труда д-ра мед. Н. И. Григорьева: "Алкоголизм, как общественное зло". По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург занимает второе место. Наибольшая смертность — в Копенгагене; за Петербургом следует Москва, за Москвой — Лондон. Смертность женщин от пьянства наибольшая в Лондоне. Второе место опять таки принадлежит Петербургу, третье — Москве.

По исследованиям автора (1897 — 98 гг.), 10 тыс. дел в 1643 — подсудимые были пьяны и известны как пьяницы, в 2333 делах — они были пьяны (отзыва, как о пьяницах не было); дел о преступлениях, совершенных в СПб. пьяницами или в пьяном состоянии было 40,5 процентов. За период от 1880 по 1900 гг. всех самоубийств в столице было 2305 м. и 778 ж.; пьянство как мотив было у 690 м (30 проц.) и у 108 ж. м. и 33 ж., в пьяном состоянии 41 м. и 15 ж., (13,9 проц). За 1901- 1903 гг. лишили себя жизни 383 м. и 129 ж.; из них пьяны были 112 м. и 23 ж. В 1904 г. отравились 97 и 33 ж., в пьяном состоянии 41 м. и 11 ж.; повесились: 40 м. и 15 ж., были пьяны 13 м. и 3 ж…

В период 1900 — 1904 гг. травматических случаев было среди мужчин — 16 045, среди женщин — 2 288; пьяное состояние отмечено у 1515 мужчин и 126 женщин. Во время работы получили повреждение в период 1903 — 1904 г. — 4 531 мужч. и 140 женщ.; из них пьяны были 60 мужчин, пьяных женщин н е было. Вне работы — 3 088 мужчин и 775 женщин; пьяны были 1082 мужчин и 62 женщины. В случае падения в воду и утопления за 1900 — 1902 гг. отмечен нетрезвое состояние из 1 112 мужчин у 628, из 83 женщин у 32.

В больнице св. Николая чуд. в 1901 г. алкоголизм был отмечен у 51,7 проц. мужч. и 20,8 проц. женщин (сифилис — у 23 проц. мужчин и 7,7 проц. женщин). Коэффициент смертности от чахотки в Петербурге (на 10 000 жителей): в 1900 г. — 34,4, в 1901 г. — 35,6, в 1902 г. — 36,1, в 1903 г. — 39,4, в 1904 г. — 38,2. В обследованных автором 980 случаях чахотки он нашел пьяниц: 79,1 проц. мужч. и 24,8 пр. женщ…

Комментарии излишни там, где цифры говорят красноречивее всяких слов…"

"Известия", №67 (4274), 9 марта 1931 года. Жесткая экономия на предприятиях и повсеместный сбор отходов и лома дадут стране новые миллионы тонн металла.

"Об'единенное бюро жалоб (ОБЖ) НКРКИ СССР и РСФСР при помощи рабочих и специалистов обследовало НКПС, трест "Металлолом", заводы АМО, "Борец", Коломенский, Подольский, "Мосэлектрик", "Электропровод" и мастерские МББ ж. д. в отношении использования внутренних металлических ресурсов. Обследование показало, что борьба за металл еще не стоит в центре внимания широких пролетарских масс и советских специалистов. Мобилизация внутренних металлических ресурсов на предприятиях находится лишь в зачаточном состоянии. Президиум ЦКК и коллегия НКРКИ СССР предложили всем об'единениям, трестам и предприятиям не позднее 1 мая с. г. выявить неиспользуемое оборудование, машинные части и металлоизделия и немедленно передать их "Ремонт-машине" (пригодные машины и части), "Стальсбыту" (металлоизделия) или "Металлолому" (непригодное оборудование, лом и т п.). За экономию металла и выявление металлического (в особенности цветного) лома изотбросов в цехах и на свалках цехи и отдельные рабочие должны премироваться…

ЦКК-РКИ констатирует, что многие предприятия ВСНХ не выполнили постановления ВСНХ СССР о выделении специальных лиц, ответственных за утилизацию отходов и организацию утильцехов и бригад, и постановления НКРКИ об экономии чугуна и топлива. ЦКК- РКИ предлагает ВСНХ немедленно провести эти постановления в жизнь на всех заводах и предприятиях. Постановление НКРКИ об экономии чугуна и топлива должно быть доведено до каждого рабочего. Приказ НКПС о мобилизации внутренних ресурсов должен быть обсужден на всех производственных совещаниях, депо, мастерских и т. д. с целью выявить новые об'екты металлома, подлежащие из'ятию с транспорта. Наркомснабу предложено выделить специальный фонд мелких дефицитных товаров для компенсации мелких сдатчиков лома в сельских местностях.

Наркомзему СССР поручено разработать мероприятия для сбора лома в обобществленном секторе сельского хозяйства…ЦКК-РКИ решено просить СТО установить лимиты по сдаче лома для НКПС па 1931 ГОД В 750.000 тонн и для Наркомвода — в 75.000 тонн.

Кроме того, ЦКК-РКИ также решено просить ВЦСПС поставить перед профсоюзами как важнейшую задачу мобилизацию внутренних ресурсов металла. Для этой цели необходимо организовать летучие проверки, субботники, бригады по выявлению металлических отбросов, широко применять соцсоревнование между отдельными предприятиями и цехами и выдвигать встречные планы по сбору лома. Сбор металлического лома и отбросов должен стать повседневной задачей инженерно-технической и рабочей общественности предприятий, совхозов, МТС и т. д. На борьбу за металлолом должны быть мобилизованы радио, кино и печать. Всем органам КК-РКИ предложено взять под контроль выполнение всех директив партии и правительства по мобилизации внутренних ресурсов металлопромышленности".

"Культура", №8 (7119), 5 — 11 марта 1998 года. Сапоги из рыбьих шкур? — Сделано в России!

""Общими силами к подъему России", — сказал Б. Н. Ельцин в одном из февральских обращений к народу. Воплощение этого лозунга в жизнь демонстрировала выставка-ярмарка "Регионы России", проходившая с 26 февраля по 2 марта в одном из павильонов ВВЦ. На этот раз в числе участников — более 200 предприятий из девяти областей России. А также республик Татарстан, Ингушетия и Башкортостан. Цель проведения подобных акций — привлечь внимание потенциальных экономических партнеров, как отечественных, так и зарубежных, к региональному рынку. На выставке при желании можно найти все — от розетки до винно-водочной продукции, и все с вызывающим чувство гордости лейблом "Сделано в России". Печально, но подтверждения такой сверхзадачи, как "достижения и позитивные изменения в области культуры и искусства", найти почти не удалось. Достижения искусства были скромно представлены выступлением новосибирского народного ансамбля "Рождество", резными деревянными кузовами и одиноким стендом, сообщавшим, что в Новосибирской области 2208 учреждений культуры. Одним словом, культура в регионах живет, а показывать ее не показывают".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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