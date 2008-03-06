Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двое суток главным начальником в России был вице-премьер А. Кудрин... — писала газета Аргументы и факты 7 марта 2001 года

4:44
Общество

"Новое время", 7 марта (23 февраля) 1908 года. "Очень богатый помещик Юга, занимающий хорошее положение в обществе, с целью женитьбы, жел. позн. с русской мол. особ. приятной наружности, могущей петь и играть, образ. консерватории. Ничего не имею прот. артист. и даже желательно, при жел. оставить сцену. Для знания друг друга может принять уроки пения и музыки с его молодой сестрой за хорошее вознагражд. Причем можно взять с собой в имение мать или отца. Жел. прос. пис. в Москву, гостиницу Дрезден, для К. Ф.П. Жел. прис. карточки".

Газетные архивы 7 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 7 марта

"Раннее утро", 7 марта (23 февраля) 1908 года. Провинция. "Фабрика ангелов". "На днях в церкви Ижевского завода одна женщина принесла для отпевания ребенка, мальчика недель двух. И священник о. Олюнин и церковный староста, взглянув на женщину, припомнили, что она, в продолжении какого-нибудь месяца хоронила уже третьего. Подумав, что тут кроется что-то неладное, священник и староста решили произвести осмотр трупика при участии свидетелей. Женщина воспротивилась. Это возбудило еще большие подозрения, и гробик открыли силой. К ужасу присутствовавших, подозрения оправдались: в гробике лежал трупик малютки, весь в ожогах, точно его жарили над огнем. Зверь-женщина, припертая к стенке, созналась, что она убила ребенка. Было затем установлено, что она вообще брала детей на воспитание, конечно за деньги, чтобы избавится от хлопот и расходов, убивала их".

"Вечерняя Москва", №56 (8878), 7 марта 1953 года. Имя Сталина бессмертно. "Глубокой болью отозвалась в сердце каждого советского человека скорбная весть о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина — соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа.

Вместе с Лениным товарищ Сталин создал и закалял могучую партию коммунистов. Вместе с Лениным он был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции, великим строителем первого в мире социалистического государства.

Под гениальным руководством товарища Сталина наш народ построил социалистическое общество, одержал победу в Великой Отечественной войне, спас человечество от угрозы фашистского порабощения, превратил страну в могучую социалистическую державу, возглавляющую лагерь мира, демократии и социализма.

Нам, москвичам, выпало великое счастье жить и работать в городе, где жил и творил родной товарищ Сталин. Московская партийная организация, все москвичи постоянно чувствовали мудрое руководство и отеческую заботу Иосифа Виссарионовича Сталина.

В эти тяжелые, горестные дни москвичи вместе с партией и всем народом еще теснее сплачиваются вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и Правительства Советского Союза, умножают свою энергию по строительству коммунизма в нашей стране…"

"Аргументы и факты", № 10 (1063), 7 марта 2001 года. "Два дня "президентом РФ" был Кудрин. "На минувшей неделе сложилась уникальная ситуация — в стране не оказалось ни одного из четырех высших должностных лиц. Помимо В. Путина и М. Касьянова уехали спикеры обеих палат парламента: Е. Строев — в Румынию и Чехию, Г. Селезнев — в Австрию. Но, как нам сообщили в администрации президента, никакой трагедии в массовом отъезде начальства здесь не видят, да и российские законы этому не препятствуют. А по словам начальника департамента правительственной информации А. Короткова, современные средства связи позволяют решать срочные вопросы и за пределами родины. Ну а фактически двое суток "главным начальником" в России был вице-премьер А. Кудрин".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
