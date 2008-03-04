Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года

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"Московский листок", 5 марта (20 февраля) 1903 года. Московская жизнь. Дворник раненый домовладельцем. "18 февраля дворник дома Иванова, в Глазовском переулке, кр. Трофим Никаноров Михайлов производил уборку мостовой. К нему на помощь явился сам домовладелец Семен Иванович Иванов и стал спускать сколотый лед в люк городской водосточной трубы. Дворник заметил Иванову, что спуск льда в люк воспрещается. Домовладелец обиделся на это замечание и ударил Михайлова лопатой по голове, причинив Михайлову рассеченную рану на темени. Пострадавшего отправили в приемный покой Пресненской части.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 5 марта

"Новости дня", 5 марта (20 февраля) 1903 года. За границей. Еще о женитьбе кронпринца саксонского. "В Германии циркулируют слухи о намерении кронпринца вступить в новый брак. По словам газет, кронпринц женится на младшей сестре своей бывшей супруги принцессе Тосканской Маргарите-Марии. Брак этот имеет много преимуществ. Ненужно ссорится с тосканскими герцогами, ненужно возвращать приданного; дети любят молодую принцессу. Трудно только поверить, что строгий католик, кронпринц решится на брак, который запрещается каноническими законами".

"Русское слово", 5 марта (21 февраля) 1908 года. "19-го февраля полиции удалось, после долгих поисков, обнаружить виновника многочисленных поджогов за последнее время в усадьбе Ершова, расположенной по линии финляндской железной дороги. Поджигательницей оказалась 12-летняя девочка, служащая у дачевладелицы Ершовой нянькой. При допросе она созналась и объяснила, что, оставаясь часто на даче одна с ребенком, она сильно скучала и для развлечения поджигала какую-либо постройку. При появлении огня сбегались соседи и тушили начавшийся пожар, и это ее очень забавляло".

"Правда", №63 (5949), 5 марта 1934 года. Дело за вами, товарищи металлурги!

"Выдвинутая товарищем Сталиным задача — ликвидировать отставание черной металлургии — должна быть разрешена в кратчайшие сроки. Недостаток металла сдерживает развитие всех остальных отраслей народного хозяйства, в том числе машиностроение и ж.-д. транспорт…

Страна ежедневно внимательно следит за работой черной металлургии и вместе с ее ударниками радуется, когда выплавка металла растет. Пуск каждой новой домны и мартена в нашей стране — это праздник, это торжество сталинской линии индустриализации…

Борьба за металл есть самая доподлинная борьба за социализм! Поэтому особенно нетерпимо и недопустимо дальнейшее отставание черной металлургии. Выплавку чугуна и стали, прокат металла в ближайшее же время надо поднять до уровня возросших потребностей страны…

Больше металла и лучшего качества! — вот что требует страна. Особые требования должны быть пред'явлены сталеварам. Страна нуждается в высококачественной и одновременно дешевой стали, а варят они сталь низкосортную и все еще очень дорогую. С этим надо покончить немедленно!

1934 год должен стать годом резкого перелома для качественных показателей черной металлургии…В 1934 году домны Советского Союза должны дать стране 10 млн тонн чугуна, мартены — 9,8 млн тонн стали, прокатные станы — 7 млн тонн проката. Налицо все условия, чтобы это задание государства не только выполнить, но и перевыполнить… Товарищи металлурги! Работайте так, чтобы не более как через полгода вы бы могли сказать тов. Сталину и всей стране словами тов. Орджоникидзе: "Черная металлургия уже не отстает — она впереди всех!"

"Аргументы и факты", №10 (167), 5 марта 2003 года. Торги вокруг Ирака. "Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей. Тем временем за кулисами идет торг "о главном": кто получит дивиденды при том или ином развитии событий. Торг ведут все: Франция, чьи интересы в Ираке тянут на 15 млрд. долл.; Германия, которая хотела бы расширить иракский рынок для своего "автопрома"; Турция попросту хотела бы получить от США за услуги 30 млрд. долл.

Но как бы ни ложились карты и как бы ни ершилась Европа, США (с союзниками или без) все равно настоят на своем. Саддам будет устранен. Поэтому ссориться с Дж. Бушем из-за сомнительной личности иракского диктатора нам не с руки. С США лучше договориться. Россия ведет торг по поводу трех основных пунктов, согласие с которыми американцев гарантирует им нашу лояльность. Это: гарантии на возврат 8 млрд. долл. иракского долга; обязательство США не ронять мировые цены на нефть ниже 16-18 долл. за баррель. Ниже этого порога добыча нашей нефти становится нерентабельной; подтверждение уже подписанных с Ираком нефтяных, строительных и иных контрактов на общую сумму в 40 млрд. долл.

Наша задача — не верить обещаниям. Вашингтон раздает их довольно щедро. Обещает и нам. Ликвидировать дискриминационные меры в торговле с США (поправку Джексона-Вэника), помочь с вступлением в ВТО. Идут разговоры о контракте на восстановление в Ираке инфраструктуры ЖКХ на 300 млрд. долл.

Увы, но уверенности, что устные договоренности будут соблюдены, нет. Ведь убрать поправку Джексона — Вэника Б. Ельцину обещали еще десять лет назад. А экс-президент США Никсон, приезжавший в 1993 г. в Москву "поддержать демократа Ельцина", обещал при личной встрече 140 млрд. американских инвестиций. Где они?…

Настоящий торг развернулся и вокруг возможного числа жертв. Из Ватикана сообщают, что на базу американских ВВС на Сицилии уже доставлено 100 000 черных похоронных мешков и 6 000 гробов.

"Америку может ожидать большое количества жертв", — сказал председатель Папского совета "Справедливость и мир" архиепископ Ренато Мартини. Но похоже, что гробы готовятся для американских солдат, а мешки — для иракского населения…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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