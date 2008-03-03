Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года

4:02 Your browser does not support the audio element. Общество

"Новое время", 4 марта (20 февраля) 1908 года. Происшествия. "18 февраля кр-нка Ольга Минтус заявила, что вечером она была приглашена неизвестным молодым человеком на загородную поездку на лихаче. Когда экипаж их проезжал по Удельному парку, в безлюдной местности, молодой человек и лихач внезапно схватили М., сняли с нее ценный жакет, отобрали кошелек с 10 р. и, выбросив ее из экипажа, скрылись".

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 4 марта

"Литературная газета", №19 (2610), 4 марта 1950 года. "Выборы" у них. Конкурс палачей в Афинах. Александр Чаковский. "В Греции, в этом государстве-Майданеке, государстве Освенциме, на 5 марта назначены "выборы" в парламент.

Всю подготовку к этим "выборам" можно было бы определить словом "комедия". Но это слово неприменимо к стране, где потоками льётся народная кровь, где людей пытают, где целый остров — Макронисос — превращен в застенок.

Монархо-фашисты превратили Грецию в огромный лагерь нищеты и бесправия. Тень жандарма стоит за каждым греком. Костлявая рука голода лежит на шее народа. На тысячах гектаров земли не всходят хлеба — их не сеют. Наполовину упала реальная заработная плата рабочих и служащих по сравнению с довоенными годами…

"Выборы" состоятся пятого. Этот срок не предусмотрен конституцией. Он произволен, как и все, что происходит сейчас в Греции. Дату назначил американский посол в Греции Грейди. Он потребовал "скорых выборов" и "обновления политического мира". Скомпрометированных провокаторов "убирают" и заменяют другими, — это закон охранок.

Вся "предвыборная кампания" в Греции по своей отвратительности напоминает бой ядовитых пауков в банке…"

"Вечерняя Москва", №53 (8875) 4 марта 1953 года. По страницам многотиражных газет. Ротозейство. "Корреспонденцию под таким заголовком опубликовала заводская газета "Сталинский призыв" (1-й Государственный подшипниковый завод имени Л. М. Кагановича). Газета рассказала о том, что отдельные ответственные работники завода проявляют беспечность и благодушие. Уходя из своих кабинетов, они нередко забывают запереть двери, оставляют на столах документы.

Вот покидает свой кабинет и. о. главного конструктора завода тов. Степанов. Дверь он оставил открытой, а на письменном столе валяются папки с различной служебной перепиской и чертежами.

"Надолго ли ушел тов. Степанов — неизвестно, — пишет газета. — Известно лишь одно: он готов поделиться служебными секретами с первым встречным, который свободно может зайти в его кабинет".

Так же поступают главный диспетчер тов. Гасумян, заместитель директора завода тов. Крупин, начальник отдела капитального строительства тов. Голов.

Газета правильно делает вывод, что эти факты — свидетельство политической беспечности и ротозейства.

"Сведения об отдельной, на первый взгляд незначительной детали, вырабатываемой предприятием, могут быть находкой для врага, желающего составить представление о производстве.

Быть всегда начеку! Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью — ротозейством, беспечностью, благодушием — такова наша задача".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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