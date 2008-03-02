Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года

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"Русское слово", 3 марта (19 февраля) 1908 года. Смертные казни. "Петербург, 18, II. Приговором петербургского военно-окружного суда, вошедшим в законную силу, присуждены к смертной казни через повешение крестьянка Анна Распутина, дочь подполковника Лидия Стуре, мещанин Лев Синегуб, крестьянин Александр Смирнов, сын придворного служителя Сергей Баранов, именующий себя итальянским подданным Марио Кальвино, и неизвестная, именующая себя Казанской, виновные в покушении на жизнь Великого Князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова, а Стуре, Смирнов и Казанская — также в вооруженном сопротивлении полиции. Означенный приговор в отношении всех семнадцати приведен в исполнение 17-го февраля".

Фото: Pravda.Ru Газетные старости 3 марта

"Русское слово", 3 марта (19 февраля) 1908 года. Дневник происшествий. В погоне за отцом. "Третьего дня вечером полиция получила сведения, что в ресторане "Прогресс", на Чистопрудном бульваре, в числе посетителей находится некто загримированный. Его задержали. На нем оказался парик, приклеенный нос и борода. При нем нашли 345 р. Он назвался купеческим сыном Ю. и сказал, что загримировался в парикмахерской (он указал адрес) с целью проследить за своим отцом, с кем и как он проводит время".

"Литературная газета", №27 (3056), 3 марта 1953 года. Постановление ЦК КПСС . О Международном женском дне 8 марта .

"Международный женский день 8 марта советский народ в текущем году отмечает в обстановке дальнейшего роста могущества нашей социалистической Родины. Трудящиеся Советского Союза успешно претворяют в жизнь программу строительства коммунизма. Огромную роль в укреплении могущества социалистического государства, в построении коммунизма в СССР играют советские женщины. Вдохновляемые идеями партии Ленина-Сталина, женщины Советской страны вместе со всем народом самоотверженно трудятся на предприятиях, стройках, в колхозах, МТС, совхозах и учреждениях.

Женщины-работницы показывают образцы коммунистической сознательности в борьбе за высокую производительность труда, за овладение передовой техникой, снижение себестоимости продукции, за выполнение и перевыполнение пятого пятилетнего плана развития СССР. Женщины-крестьянки активно борются за получение высоких и устойчивых урожаев, за всемерное развитие животноводства, за укрепление общественного хозяйства колхозов.

Деятельное участие советские женщины принимают в развитии науки, литературы и искусства. В научных, учебных и культурно-просветительных учреждениях СССР работают свыше двух с половиной миллионов женщин. Число женщин-специалистов с законченным высшим образованием составляет в настоящее время более 900 тысяч человек. Свыше одного миллиона двухсот тысяч женщин обучается в высших и специальных средних учебных заведениях…"

"Правда", №61 (7386) 3 марта 1938 года. Чудовищное злодеяние (Резолюция рабочих собраний Станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе (Москва).

"Заслушав сообщение об обвинительном заключении по делу гнусной шайки бандитов, убийц, шпионов, диверсантов, фашистских наймитов из "право-троцкистского блока", мы, рабочие вечерней и ночной смен станкозавода имени Серго Орджоникидзе, выражаем свое беспредельное возмущение и негодование чудовищным злодеяниям этих человекоподобных зверей.

Славная советская разведка, руководимая партией Ленина-Сталина и верным сталинским наркомом Н. И.Ежовым, сорвала маску с подлых предателей — Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского, Раковского, Розенгольца и других и с их гнусного вдохновителя — подлого пса фашизма — бандита Троцкого.

В своей лютой ненависти к нашей счастливой и радостной жизни бандиты не брезговали никакими грязными средствами для закабаления и порабощения свободного советского народа. Презренные подонки человечества, они оптом и в розницу торговали нашей родиной, за свободу которой пролили свою кровь лучшие сыны народа. Звериные лапы презренной банды обагрены кровью лучших сынов советского народа — С. М.Кирова, В. В.Куйбышева, В. Р.Менжинского и А. М.Горького.Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу.

Эти мерзавцы дорого заплатят за кровь лучших сынов советского народа. Нет места гадам на нашей священной земле! Советский народ беспощадно расправлялся и будет расправляться со всеми врагами, какой бы маской они не прикрывались. От славной советской разведки, окруженной любовью и поддержкой 170-миллионного могучего народа, не укрыться ни одному подлому гаду на нашей советской земле. Никакой пощады врагам народа! Мы требуем от суда высшей меры наказания подлой фашистской банде. Бешеные псы должны быть расстреляны.

В ответ на гнусные происки фашистских выродков мы еще теснее сплотимся вокруг нашей великой партии Ленина-Сталина. Еще с большей силой будем крепить оборонную мощь нашей страны, бдительно охранять нашу замечательную родину. Никому и никогда не удастся поколебать нашу сплоченность и преданность великой партии Ленина-Сталина и ее Сталинскому Центральному Комитету. Никому не удастся поколебать нашей веры в окончательную победу социализма. Да здравствует наша славная разведка и ее сталинский нарком Н. И.Ежов!Да здравствует непобедимая партия Ленина-Сталина!Да здравствует наш любимый и родной товарищ Сталин!"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Старые газеты " и архивов изданий.

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