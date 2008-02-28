Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года

"Раннее утро", 29 (16) февраля 1908 года. "Пьяный вопрос". "Никакого перерыва в работе Государственной Думы на Масленой неделе не будет. Два заседания Думы на масленице предположено посвятить исключительно "пьяному вопросу", прения по которому неизбежно затянутся. Во время прений о пьянстве ожидается выступление министра финансов, который будет возражать против предложений комиссии о мерах по борьбе с пьянством".

"Героический поход", 29 февраля 1940 года. "Гремели вражеские зенитки, рвались снаряды, пули не раз пробивали фюзеляж и плоскости самолетов, но летчики спокойно сбрасывали свой смертоносный груз, взмывали вверх и уходили… Недавно летчики Фирсова нащупали вражескую батарею, занимавшую неприметную позицию в лесу. Желая обмануть летчиков, белофинны выложили наш опознавательный знак… Батарея, после двукратной бомбежки, прекратила свое существование".

"Известия", 29 февраля 1952 года. Колхозный бригадир, Герой Социалистического Труда, И. К. Мокшин. "Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек. Честь и слава отчизны была для старого Тараса дороже всего на свете. У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына, ставшего изменником. Больше ста лет живет в сознании народа Тарас Бульба и будет жить, потому что Гоголь на вечные времена поставил ему памятник".

"Республика Абхазия", 29 февраля 1992 года. "Чеченский синдром сделал союзниками Россию и временное правительство Грузии, которые совместно, как и в XIX столетии, приступили к подавлению освободительных движений на Северном Кавказе и в Абхазии. Мы вновь оказались между молотом и наковальней… Чтобы замкнуть Абхазию на ключ, новое руководство Грузии пытается усилить здесь свое присутствие при прямой поддержке военной машины СНГ… Правительства в Грузии приходят и уходят, а их курс по отношению к абхазскому и другим народам, остается неизменно имперским и традиционно жестким…"

"Челябинский рабочий", 29 февраля 2000 года. Отхожее место за Доской почета. После его посещения торговцы на мини-рынке у проходной "Мечела" берут продукты немытыми руками. Михаил Пинкус. Челябинск.

"Жительница Металлургического района К. подрядилась работать на одном из старейших мини-рынков "соцгорода", расположившемся напротив заводоуправления "Мечела". Место бойкое. Народ с комбината валом валит, знай торгуй, а только не в радость оказалось для женщины новое занятие…

Как везде, плати за место (43 рубля в день). Бывает, еще "контролера" подкорми: пару баночек тушенки, колбаски, рыбки там — вычтет потом, если не забудет, из платы за место. Все равно никаких квитанций уже давно не дают. Да и кому их предьявлять? Тому же "контролеру"? Он свою клиентуру в лицо знает. Настоящие контролеры сюда нечасто заглядывают. Работников санэпидемнадзора, сколько К. торгует, так ни разу и не видела.

Зажатый между конечной остановкой автобусов, троллейбусов и трамвайной линией, рынок задыхается от автомобильных выхлопов и собственных испарений. Туалета организаторы торговых рядов не предусмотрели, воды тоже нет. Управляющий рынком коммерческий директор фирмы "АСБ" Николай Боровик объяснил, что прошлым летом биотуалет здесь все же был и колонка тоже работала, всякий желающий мог помыть руки и набрать воды, протереть прилавок. Однако фирма, предоставившая туалет, перестала поставлять химический поглотитель, и его пришлось убрать, а колонка зимой не работает.

Однако "нужда" до весны не терпит. Торговцы устроили отхожее место за Доской почета ЧМК. "Почести отдают" регулярно. Руки после прогулки туда вытирают о фартук или штаны. И берут ими яблочки, сыр, мороженую рыбу с окорочками, конфеты и печенье россыпью. Хороша гигиена!…"

"Литературная газета", 29 февраля 2004 года. "Можно ли жить не во лжи? Жить, может быть, и можно, но писать в современных СМИ без лжи нельзя".

