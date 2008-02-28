Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Зимний хаос на дорогах играет на руку: штраф можно отменить, если заметить один важный нюанс
Цифра против сувениров: как выбрать подарок, который запомнится, а не отправится в мусор
Продавцы в ловушке ожидания: пять популярных седанов рискуют стать мёртвым грузом в гараже
Космический десерт-2026: как гравитация подготовила сногсшибательное шоу, которое нельзя пропустить
Не тратьте напрасно деньги: как создать уютный уголок для питомца, не разорившись на дорогих аксессуарах
Домашний спортзал в шкафу: этот компактный инвентарь обеспечивает прогресс через чистую биомеханику
Судьба океана держится на одном плавнике: отлов косатки запускает опасный перекос

Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года

Общество

"Раннее утро", 29 (16) февраля 1908 года. "Пьяный вопрос". "Никакого перерыва в работе Государственной Думы на Масленой неделе не будет. Два заседания Думы на масленице предположено посвятить исключительно "пьяному вопросу", прения по которому неизбежно затянутся. Во время прений о пьянстве ожидается выступление министра финансов, который будет возражать против предложений комиссии о мерах по борьбе с пьянством".

Газетные архивы 29 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 29 февраля

"Героический поход", 29 февраля 1940 года. "Гремели вражеские зенитки, рвались снаряды, пули не раз пробивали фюзеляж и плоскости самолетов, но летчики спокойно сбрасывали свой смертоносный груз, взмывали вверх и уходили… Недавно летчики Фирсова нащупали вражескую батарею, занимавшую неприметную позицию в лесу. Желая обмануть летчиков, белофинны выложили наш опознавательный знак… Батарея, после двукратной бомбежки, прекратила свое существование".

"Известия", 29 февраля 1952 года. Колхозный бригадир, Герой Социалистического Труда, И. К. Мокшин. "Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек. Честь и слава отчизны была для старого Тараса дороже всего на свете. У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына, ставшего изменником. Больше ста лет живет в сознании народа Тарас Бульба и будет жить, потому что Гоголь на вечные времена поставил ему памятник".

"Республика Абхазия", 29 февраля 1992 года. "Чеченский синдром сделал союзниками Россию и временное правительство Грузии, которые совместно, как и в XIX столетии, приступили к подавлению освободительных движений на Северном Кавказе и в Абхазии. Мы вновь оказались между молотом и наковальней… Чтобы замкнуть Абхазию на ключ, новое руководство Грузии пытается усилить здесь свое присутствие при прямой поддержке военной машины СНГ… Правительства в Грузии приходят и уходят, а их курс по отношению к абхазскому и другим народам, остается неизменно имперским и традиционно жестким…"

"Челябинский рабочий", 29 февраля 2000 года. Отхожее место за Доской почета. После его посещения торговцы на мини-рынке у проходной "Мечела" берут продукты немытыми руками. Михаил Пинкус. Челябинск.

"Жительница Металлургического района К. подрядилась работать на одном из старейших мини-рынков "соцгорода", расположившемся напротив заводоуправления "Мечела". Место бойкое. Народ с комбината валом валит, знай торгуй, а только не в радость оказалось для женщины новое занятие…

Как везде, плати за место (43 рубля в день). Бывает, еще "контролера" подкорми: пару баночек тушенки, колбаски, рыбки там — вычтет потом, если не забудет, из платы за место. Все равно никаких квитанций уже давно не дают. Да и кому их предьявлять? Тому же "контролеру"? Он свою клиентуру в лицо знает. Настоящие контролеры сюда нечасто заглядывают. Работников санэпидемнадзора, сколько К. торгует, так ни разу и не видела.

Зажатый между конечной остановкой автобусов, троллейбусов и трамвайной линией, рынок задыхается от автомобильных выхлопов и собственных испарений. Туалета организаторы торговых рядов не предусмотрели, воды тоже нет. Управляющий рынком коммерческий директор фирмы "АСБ" Николай Боровик объяснил, что прошлым летом биотуалет здесь все же был и колонка тоже работала, всякий желающий мог помыть руки и набрать воды, протереть прилавок. Однако фирма, предоставившая туалет, перестала поставлять химический поглотитель, и его пришлось убрать, а колонка зимой не работает.

Однако "нужда" до весны не терпит. Торговцы устроили отхожее место за Доской почета ЧМК. "Почести отдают" регулярно. Руки после прогулки туда вытирают о фартук или штаны. И берут ими яблочки, сыр, мороженую рыбу с окорочками, конфеты и печенье россыпью. Хороша гигиена!…"

"Литературная газета", 29 февраля 2004 года. "Можно ли жить не во лжи? Жить, может быть, и можно, но писать в современных СМИ без лжи нельзя".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Еда и рецепты
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Ближний Восток
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Популярное
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений

"Сам устанавливается", "следит", "опасен" — вокруг мессенджера MAX разогнали волну страха. Но так ли всё на самом деле?

Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Планета дрожала девять дней: что произошло в глухом фьорде, пока мы ничего не замечали
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Последние материалы
Головки чеснока по 200 граммов — не миф: советский способ превращает грядку в завод
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Прощай, ежедневный полив: эта особая форма грядки удерживает ценный конденсат даже в теплице
Хруст бородинского хлеба и аромат чеснока: секрет домашних гренок, от которых невозможно оторваться
28 февраля: День редких заболеваний, мятежный Кронштадт и кругосветка под водой
Минус 27 зубов за один раз: престарелый малыш той-терьер начал новую жизнь после сложнейшей операции
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Права отберут по статье за вчерашнее: как рассчитать точное время выведения алкоголя
Шаги, что управляют гормонами: японская схема снижает тревожность и улучшает сон без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.