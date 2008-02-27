Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русское знамя", 28 (15) февраля 1908 года. Открытое письмо г. Милюкову. "Возмущенный до глубины души допущением присутствия Милюкова в Государственной Думе, после его предательского поступка в Америке, выражаю ему глубокое негодование и вызываю его на дуэль, но так как я не военный и не умею владеть ружьем, револьвером, шашкой кинжалом и т. п., да и не имею их, то я вызываю Милюкова, как предателя России, по старинному русскому обычаю, на кулачный бой, — словом, будем драться на кулаках, кто кого начистит по ребрам.

Фото: Pravda.Ru Газетные старости 28 февраля

Армавир, Куб. обл. Артист-скороход Аполлон Карлович Дернилович.

Покорнейше прошу другие патриотические газеты перепечатать мое письмо".

"Русское слово", 28 (15) февраля 1908 года. Механик-самоучка Калашников. "Нижний Новгород. 14, II, Умер известный на Волге механик-самоучка Калашников, впервые применивший на волжских пароходах систему машин "Компаунд", изобревший усовершенствованную форсунку, бывший редактор "Нижегородского Вестника Пароходства и Промышленности". Умер Калашников бедняком".

"Вперёд", февраль 1947 года. Выше уровень идеологической работы. "Около двухсот пропагандистов-руководителей кружков и политшкол, консультантов, работников отдела агитации и пропаганды горкома ВКП(б), заведующих партийными кабинетами собралось 25 февраля в зале заседаний ГК ВКП(б) для обсуждения важнейшего вопроса — повышения идейно-политического уровня работы сети партийного просвещения. Постановка этого вопроса продиктована жизнью. В партийных организациях нашего города создано много кружков по изучению истории ВКП(б) и политшкол. Тысячи коммунистов повышают свой политический уровень в кружках, самостоятельно изучают произведения классиков марксизма-ленинизма".

"Вперёд", февраль 1947 года. План 1947 года выполнить к 30-летию Октября. "Социалистические обязательства коллектива канала Москва-Волга. Работы по осенне-зимнему ремонту сооружений канала Москва-Волга проходят успешно. На 24 февраля по всей трассе план выполнен на 88 проц. Против плановых 74 проц. На всех дистанциях канала прошли собрания трудящихся, посвящённые обсуждению обращения ленинградцев. Работники канала решили по примеру рабочих города-героя выполнить план 1947 года к 7 ноября.

"Челябинский рабочий", 28 февраля 1998 года. Пираты ХХ века. "Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах — очень часто в российской глубинке выходят книги и журналы, являющиеся копиями столичных изданий. А год назад одно московское книгоиздательство обнаружило, что все выпускаемые им книги переиздаются и реализуются другим издательством, зарегистрированным в Минске. Причем сами книги отличались от оригиналов лишь выходными данными и тиражом. Таких фактов великое множество. В России с 1995 года существует Закон "Об авторском и смежных правах", но на практике он не действует. В результате государство недополучает колоссальные средства в виде налогов, авторы и издатели терпят прямые убытки. В Москве все это видно особенно ярко, так как именно здесь сосредоточена большая часть издательств страны. "Труд" информирует, что столичные издатели и законодатели намерены серьезно взяться за решение этой проблемы. Для начала они провели в Центральном доме журналиста "круглый стол" на тему "Информационное пиратство. Чем это грозит России?". В апреле Мосгордума тоже намерена обсудить проблему борьбы с печатным пиратством".

"Аргументы и факты", №9 (1062) от 28 февраля 2001 года. Правительство: Касьянов "доживет" до послания. Кириенко "щупает почву". Константин Сергеев. Шансы Степашина. "Замена нынешнего состава Правительства РФ, по прогнозам аналитиков, скорее всего произойдет после оглашения ежегодного Послания президента Федеральному собранию. Она будет выглядеть как необходимость, вызванная новыми политическими и экономическими инициативами В. Путина.

Претендентов на премьерское кресло, как водится, несколько. И каждый из них обозначил свою готовность занять место М. Касьянова.

Во-первых, это экс-премьер, полпред в Приволжском федеральном округе С. Кириенко. Его представители уже провели встречи с рядом главных редакторов ведущих федеральных СМИ и предложили им принять участие в кампании по "раскручиванию" Сергея Владиленовича. Говорят, что в разговоре с влиятельным А. Волошиным он заявил, что "переболел… осознал и имеет команду" для работы в Белом доме.

Во-вторых, это депутат Госдумы, один из лидеров СПС Б. Немцов. Его тактика — методичная "загрузка" президента и СМИ разного рода стратегическими планами по актуальным вопросам российской жизни. Не так давно он широко рекламировал собственную версию чеченского урегулирования. А теперь, чутко реагируя на последние президентские инициативы, перенес внимание на проблемы жилищно-коммунальной реформы. Но в мае на съезде СПС он может быть избран единоличным лидером партии и приобрести новое политическое качество. С перспективой баллотироваться в президенты в 2008 году. А может быть, и раньше. Нужно ли ему "премьерское" прошлое, где лавры победителя получить практически невозможно?

В-третьих, это экс-премьер, председатель Счетной палаты РФ С. Степашин. У него объективно очень высокие шансы: питерец, силовик (руководил МВД, ФСБ, Административным департаментом аппарата Правительства РФ), ему не привыкать быть "переходным" премьером. Однако он относится к старой ветви питерской команды (А. Чубайс, А. Кудрин) и потому не вызывает особого доверия у новой. Хотя ничего у нее и не просит.

Но может случиться и так, что новым премьер-министром после отставки правительства станет руководитель президентской администрации А. Волошин".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости" , "Старые газеты" и архивов изданий.