Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года

Общество

"Русский листок", 23 февраля (10 февраля по старому стилю) 1903 года. Последние известия. "Святейший Синод во внимание к народным потребностям, о которых свидетельствуют непрекращающиеся ходатайства, определяет:

Газетные архивы 23 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 23 февраля

1) установить ежегодно 19-го февраля — день освобождения крестьян от крепостной зависимости — для увековечивания в русском народе молитвенно-благодарной памяти о в Бозе почивающем Государе Императоре Александре II, во всех православных церквах Империи торжественное служение божественной литургии, а после нее благодарственного молебствия с коленопреклонением и провозглашением…"

"Русский листок", 23 февраля (10 февраля по старому стилю) 1903 года. Гулянья в манеже. "Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости. На этот раз М. В. Лентовский одну половину манежа отвел масленичному разгулу, другую — истории русской литературы…. На большой сцене разыгрывается пьеса "Ломоносов", на маленьких эстрадах… даются интермедии, посвященные масленичному разгулу и пьеска "Шемякин суд"".

"Русское слово", 23 февраля (10 февраля по старому стилю) 1908 года. Балканские дела. Лондон, 9(22), II. "Из самых достоверных источников передают, что Австро-Венгрия два месяца тому назад зондировал почву, как отнесутся великие державы к присоединению Боснии и Герцеговины к ее территории. Австро-Венгрия, в случае исполнения ее желания, отказывалась от роли наиболее заинтересованной державы на Балканах, признавал свои интересы равными интересам Франции и Англии при решении судьбы Балкан. В Лондоне отнеслись несочувственно к этому предложению".

"Правда", №53 (4858), 23 февраля 1931 года. Нас не обманешь. Иностранные моряки об антисоветской кампании. Одесса, 21 февраля. "Гнусная клевета рабовладельцев о "принудительном труде" в Советском союзе вызывает возмущение иностранных моряков. Греческие матросы Вакилатис, Евангелос, Дзанис, Георгиос и Попандопулос заявляют: "Мы часто бываем в советских портах, но нигде не видали в Союзе принудительной работы. Здесь труд добровольный. Эта кампания капиталистов направлена к подготовке войны против СССР. Мы капиталистическую войну превратим в гражданскую. Нас не обманешь".

Немецкие кочегары Юлиус, Айзель, Зигрид, Ланге, Герман, Теш с парохода "Померан", посетившие завод Ленина, говорят: "У нас на заводах наблюдают за работой хозяйские прислужники и мастера, проводящие потогонную систему. В Союзе этого нет. Рабочие работают на самих себя ударно, по-социалистически сознательно. Мы видели с какой исключительной старательностью работают советские транспортники в порту. Этого мы нигде не видели в капиталистических странах".

Матрос с парохода "Шелдан", не назвавший свою фамилию из опасения преследований заявил: "У нас рабочих безжалостно увольняют после каждого рейса, а у вас видишь только заботу о рабочих. Мы всюду будем разоблачать подлую клевету буржуазии и в момент опасности все станем на защиту республики труда".

"Советское искусство", №23 (429), 23 февраля 1938 года. "Москва, Кремль. Т. т. Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Калинину, Микояну, Чубарю, Андрееву, Косиору, Жданову, Ежову, Петровскому, Эйхе, Хрущову. Волею советского народа, партии и правительства мы были посланы для работы на Северный полюс. Мы спокойно работали, зная, что родина всегда сможет оказать нам помощь. Когда наступил трудный для нас момент, пароходы, самолеты, мощный ледокол были посланы к нам. Мы безгранично благодарны партии и Вам, дорогой товарищ Сталин, за отеческую заботу о нас. Ваше сердечное приветствие Ваша оценка выполненного нами задания глубоко взволновали нас, наполнили огромной непреходящей радостью. В Вас, товарищ Сталин, счастье советского народа, Вы — наша гордость и любовь. Мы всегда готовы выплнить любое Ваше задание, быть верными сынами советского народа. Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
