Наушники Здравый смысл, которые вы можете носить ночью, исправляют этот недостаток тайно и безболезненно... — писала газета Русское слово 19 февраля 1908 года

"Русское слово". 19 (6) февраля 1908 года. У вас безобразные, торчащие уши? "Безобразно торчащие уши придают, без сомнения, даже самому красивому, самому умному и выразительному лицу несколько нелепое выражение. Наушники "Здравый смысл", которые вы можете носить ночью, не вынося вашей тайны за пределы вашей комнаты, исправляют этот недостаток тайно и безболезненно, придавая ушам естественно-симметричную форму. Высылаются в плоской упаковке с подробными указаниями, как носить, наложенным платежом за Руб. 5. Адр.: "Сэра-Лолакъ", С-Петербург, Невский, 23…".

"Ранее утро". 19 (6) февраля 1908 года. Провинцiя. Легенды смутного времени. "В Сердобском уезде из уст в уста передается легенда. У одной женщины родились две девочки-близнецы. Собрались их крестить. Женщины, приготовлявшие все к обряду, позабыли погреть воду в купели и вслух выразили свои сомнения — выдержит ли малютки такую холодную воду? Но в ответ на это они получили также возражение от новорожденных:

— Мы-то вытерпим, а вот как-то вы будете терпеть после третьей Думы!…

Кумушки ахнули, а новорожденные оказались мертвыми на руках у того, кто должен был совершить обряд крещения. Основываясь на этом слухе, население пришло к убеждению, что настало время, когда младенцы должны начать прорекать, и ожидают в близком будущем видения "старцев".

Смешная легенда? Глупая? Да, и смешная и глупая, но ей верят, а это не смешно. Какая беспросветная тьма висит еще над центральной частью нашего отечества…."

"Известия", №;; (6206), 19 февраля 1937 года. Своими победами мы обязаны Серго. Глоба, Иванов, Лин, Селютин, Злочевский, Сусмос, Тищенко, Коробовы, Ляшенко, Пушкин, Польшин, Пеняев, Полковников, Бондаренко, Кузнецов, Пялов, Гудовщиков, Портнов, Лолтиков, Медведков, Горбань, Козлов, Кабо, Ищенко. Макеевка, 18 февраля. "Трудящиеся Советского Союза потеряли ближайшего соратника товарища Сталина, любимого всеми, дорогого Серго Орджоникидзе. Тяжелая промышленность потеряла железного наркома, организатора побед сталинских пятилеток. Нет больше среди нас Серго, твердокаменного большевика, человека несгибаемой воли, теплого сердца, борца за генеральную линию партии, за победу коммунизма.

Трудящиеся Макеевского металлургического завода имени С. М. Кирова с болью в сердце встретили весть о смерти Серго. Своими победами обязаны мы любимому Серго. Его неоднократные посещения завода, его помощь всегда обязывали нас итти вперед к новым победам. Макеевцы заверяют ЦК ВКП(б), товарища Сталина, правительство Советского Союза, что они выполнят наказ незабвенного Серго: дадут стране больше чугуна, стали, проката".

"Аргументы и факты", №8 (1165), 19 февраля 2003 года. 1 млн. за кресло депутата? "Выборы в Госдуму уже близко. За место в первой части партийного списка, которая состоит из 18 человек и гарантирует депутатский мандат, внутри каждой партии может разразиться нешуточная борьба и даже торговля. Как говорят, такое место будет стоить не меньше 1 млн. долларов.

В СПС за место в списке решили устроить настоящее соревнование между партийцами. Кто активнее поработает на благо партии, тот и пройдет в Думу. "Яблоко" уже зарезервировало часть своего центрального списка для "варягов" — места не самых активных "яблочных" депутатов должны занять маститые представители других демократических партий и просто уважаемые общественные деятели. Оргвыводы в отношении некоторых соратников сделают и в КПРФ, и в ЛДПР. Но самая большая усушка, видимо, ожидает ряды "Единой России". В черный список "единороссов" попадут нынешние депутаты, которые никак себя не проявили, имеют слабый политический вес в своих регионах и не успели обзавестись покровительством в администрации президента и у губернаторов. Впрочем, изгнанников наверняка будут пристраивать, например, на не менее мягкие кресла в исполнительной власти".

