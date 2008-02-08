Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

"Русское слово", 9 февраля 1907 года. Убийство пензенского губернатора. "Пенза, 26, I. По окончании спектакля в городском театре губернатор выходил вместе с публикой на подъезд. Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора; последний упал лицом на тротуар; сопровождавший губернатора помощник полицмейстера Зарин находился в двух шагах; оттиснутый толпой, он выхватил револьвер и направил его на убийцу, но прежде чем успел выстрелить, был сам убит наповал в сердце. Оба трупа, губернатора и Зарина, лежали рядом на тротуаре.

Газетные архивы 9 февраля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 9 февраля

Убийца бросился внутрь театра, где произошел страшный переполох. Директор театра пытался его схватить, но последний выстрелил, промахнулся и, вместо директора, убил городового. На помощь директору бросился режиссер и был тяжело ранен.

Убийца с револьвером в одной руке и кастетом в другой вбежал в дамскую уборную; там горничная указала ему лестницу, ведущую на чердак. Убийца бросился по лестнице, а горничная заперла дверь, чтобы отрезать путь убийце. Последний прижался к стене у печки и выстрелил в себя.

Прибывший полицмейстер застал его со слабыми признаками жизни. В семь часов утра убийца скончался; личность его неизвестна. Пули были надрезаны и отравлены цианистым калием".

"Русское слово", 9 февраля 1907 года. "Богатой даме. Для развлечения предлагает молодая интеллигентная барышня приобрести синематограф с пикантным содержанием картин. Адресовать: Кокоревское подворье, ХХХV почтовое отдел., предъяв. 25-рубл. кред. бил. за №316882".

"Сталинское знамя", №27 (2343), 9 февраля 1951 года. Нет заботы о пассажирах . И. Горюнов. "Автоколонна № 82 по-прежнему плохо обслуживает пассажиров.

27 января я взял билет до Гурзуфа на 11 часов. Водитель автомашины ЗИС 49-34 довез пассажиров лишь до в'езда в поселок. Мы вынуждены были идти пешком около 2-х километров.

На следующий день я уезжал в Симферополь, Автобус ЗИС 55-98 должен был отправляться в 17 часов, но машина была подана на посадку грязной и возвращена экспедитором в гараж. В результате автобус вышел в рейс с опозданием на 40 минут. Однако на этом наши мытарства не окончились. Не доезжая 8-9 километров до Симферополя, шофер заявил, что кончился бензин.
Один час 10 минут ждали пассажиры, пока водитель достанет горючее. В Симферополь прибыли в 23 часа 20 минут. А ведь среди нас были курортники, спешившие на ночной поезд.

Пора руководству автоколонны принять решительные меры для улучшения работы пассажирского транспорта".

"Аргументы и факты", №6 (1007), 9 февраля 2000 года. Депутатство как способ обогащения. Вероника Сивкова . "Государственная Дума второго созыва торжественно переложила свои полномочия на третью. 337 человек — депутатов, не вошедших в новый парламент, — должны были собрать вещи и передать дела. Точнее, собрать дела и передать вещи. До сих пор два десятка депутатов по разным причинам не рассчитались с Госдумой и не получили трудовые книжки. На столе у первого заместителя управляющего делами Госдумы Евгения Алаева лежит стопка из незакрытых обходных листов с аккуратно подколотыми к ним объяснительными записками…

"Утрата произошла из автомобиля, находившегося на стоянке около магазина "Перекресток” в микрорайоне Митино, — пишет Сергей Семенов, экс-депутат Либерально-демократической партии России. — Машина была вскрыта. Ноутбук (портативный компьютер) пропал. Обнаружить не удалось. Справки из милиции прилагаются”…

Случалась пропажа оргтехники непосредственно из здания Государственной Думы. Депутат Людмила Нарусова (НДР) просит списать телевизор, который похитил из ее кабинета ее помощник. У Александра Козырева (ЛДПР) был похищен радиотелефон.

"В течение предыдущих четырех лет случаи потерь, пропаж, краж, конечно, были, — говорит Евгений Алаев, изо всех сил стараясь не погрешить против истины, но в то же время выглядеть корректно. — Но это были единичные случаи. А в конце они участились и приобрели характер массовый”.

Чаще всего пропадают ноутбуки, радиотелефоны и маленькие ксероксы с принтерами. Стационарные (кстати, не самые новые, 386-е) компьютеры эта тенденция как-то не берет. Специальная комиссия постановила: отпускать депутатам грехи, если заплатят.

Сколько? "Обязаны частично возместить, — говорят в Управделами. — Ну вы поймите, техника старая, прослужила по 5-6 лет”. Получается долларов по 500 на нарушителя. Диктофон, предположим, оценивается в 300 руб. ("Только, пожалуйста, не пишите про диктофоны. А то новые депутаты придут требовать, а у нас диктофонов больше нет”.)

Надо отдать должное: уходящая сейчас Дума второго созыва оказалась честнее первой. В этой — 20 нарушителей на 337 человек. В прошлой — 50 уголовных дел (по факту кражи) на 289 непрошедших депутатов".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
