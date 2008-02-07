Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года

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"Новости дня", 8 февраля (26 января) 1905 года. Хроника. "В московские городские больницы до сих пор не допускались женщины-врачи. Первое исключение теперь сделано, и в Сокольничью городскую больницу по избранию врачебного совета избрана женщина-врач Н. И.Лебедева…

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 февраля

Г-жа Лебедева открывает теперь путь в городские больницы и другим женщинам-врачам".

"Московский Листок", 8 февраля 1906 года. "Черный ворон". "Таинственный "Черный ворон" продолжает проявлять в Одессе необычайную настойчивость и энергию. Многие жители получают по почте письма с требованием сделать в течение определенного срока денежный взнос. На некоторых письмах вместо подписи имеется штемпель, на котором изображен "черный ворон", сидящий на возвышенности, изображающей револьвер, кинжал и бомбу…"

"Петербургская газета" 8 февраля 1907 года. Эскизы и кроки. "Можно подумать, что Петербург — город красавиц и красавцев…

В феврале месяце предстоит уже третий в этом сезоне конкурс "красоты", устраиваемый французской колонией… Во избежание недоразумений, имевших место на прежних "конкурсах", судьей будет на этот раз исключительно публика.

Кто получит от публики наибольшее число билетов, тому и достанется приз и звание первого "чемпиона" красоты в Петербурге, или первой чемпионки. Конечно и этот "конкурс" не укажет публике первой красавицы Петербурга. Можно заранее предсказать, из какого элемента будут состоять те "красавицы", которые явятся за получением приза".

"Социалистическое земледелие", № 17 (4117), 8 февраля 1945 года. Рекордная выработка Борисоглебских льнотрепальщиц. Ярославль. "Льнотрепальщицы колхоза имени Ленина, Борисоглебского района, работая на бельгийских колесах, на днях дали рекордную выработку. Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна, 125 килограммов выработала Екатерина Обухова, 106 килограммов — Клавдия Сальникова, 105 килограммов — Лидия Коптеева и 91 килограмм — Серафима Малышева. Льноволокно принято высокими номерами.

"Огонек" №6, 8 февраля 1999 года. Спертый воздух. "Совет племен эквадорских индейцев судится с американским нефтяным концерном Тексако. Обвинения — разрушение природной среды в зоне разработок и уничтожение ливневых лесов. Индейцы требуют миллиард долларов, за которыми отправили в Нью-Йорк своих вождей. Государственный суд Нью-Йорка принял иск к рассмотрению и сейчас решает, где провести слушание — в США или в Эквадоре. Ливневые леса поставляют в атмосферу планеты от 15 до 25 процентов кислорода и ассимилируют примерно столько же углекислоты. Поэтому, вообще говоря, дело должен слушать международный суд — дышим-то все, а капиталисты у нас воздух воруют".

Выпуск подготовлен Гулей Брик с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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