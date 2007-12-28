Медики рассказали о полезных свойствах картофеля

Ученые из США пришли к выводу, что картофель, который принято считать вредным продуктом, улучшает показатели здоровья.

Специалисты провели эксперимент, участников которого разделили на две группы. Участники первой группы в течение четырех недель питались гарниром из очищенных зерен, в том числе белым рисом, а участники второй группы питались приготовленным на пару или запеченным картофелем.

Потом специалисты измерили у участников эксперимента маркеры кардиометаболического риска.

В результате выяснилось, что у тех участников, которые питались картофелем, показатели были лучше, чем у тех, кто ел гарниры из зерен.

Но ученые отмечают, что есть картофель могут есть только люди, у которых нет проблем со здоровьем.

В 2007 году "Правда.Ру" писала о том, что картофель поможет не захмелеть.

Картофельное пюре поможет не захмелеть

Чтобы не захмелеть быстро и сильно, нужно съесть тарелку картофельного пюре. Такой совет дает главный терапевт Москвы Леонид Лазебник.

"Часа за два до приема алкоголя надо съесть картофельное пюре с подсолнечным или оливковым маслом", — сказал Лазебник в предновогоднем интервью Интерфаксу.

По его словам, можно также просто выпить ложку подсолнечного или оливкового масла.

Лазебник также рекомендовал пить негазированную воду с лимоном. "Опьянение наступает тогда, когда спирт попадает в клетку. А клетке, чтобы переработать спирт, нужно много воды", — пояснил главный терапевт города.