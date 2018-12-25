В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект об уголовной ответственности за недоносительство. Данный вид наказания будет внесен в статью 316 УК РФ, в случае одобрения инициативы депутатами ГД.
По мнению автора законопроекта - Евгения Марченко, граждане России должны нести ответственность за сокрытие информации о преступлениях, которые могут произойти, либо уже произошли. Максимальное предусмотренное наказание - 5 лет заключения или штраф в размере 100 тыс. рублей.
В качестве аргумента Евгений Марченко привел недавний инцидент в Керчи. По словам депутата, подруга студента, расстрелявшего своих преподавателей и сокурсников, знала о готовящемся акте возмездия, однако не сообщила об этом в правоохранительные органы.
Недавно "Правда.Ру" публиковала информацию о новом праве президента РФ определять категории иностранцев для упрощенного получения российского гражданства.
Фото: flickr.com
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