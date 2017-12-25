Роспотребнадзор проверил места проведения детских утренников: все как всегда

Роспотребнадзор провел масштабную проверку мест, где будут проводиться утренники и другие праздничные мероприятия во время каникул. Более 60% объектов не соответствуют требованиям санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверены более шести тысяч различных объектов по всей стране, выявлены более 9,7 тысячи нарушений санитарного законодательства и технических регламентов.

В рамках подготовки к новогодним мероприятиям проверены более 600 поставщиков пищевых продуктов, у 45% выявили нарушения требований санитарных правил.

Общая сумма штрафов, наложенных специалистам, составила 19,5 миллионов рублей. От работы отстранили 35 сотрудников.

Всего по России будут действовать более 31 тысячи площадок для проведения елок и других массовых мероприятий для детей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, как у сенаторов пройдет новогодний корпоратив.

По ее словам, на мероприятии выступит музыкальный ансамбль. И сенаторы сами оплатят корпоратив. Также Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации не боятся получать новогодние подарки после уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

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