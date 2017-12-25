Россиян призвали не складывать новые купюры на сувениры

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые банкноты в 2000 и 200 рублей как сувениры. Это не имеет смысла, цитирует Набиуллину "Россия 24".
"Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла", — сказала Набиуллина.
Она также добавила, что в декабре новые банкноты стали поступать почти во все регионы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина спела про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей. Ролик появился в официальном аккаунте Центробанка.
В клипе журналистка пытается расплатиться новой банкнотой в две тысячи рублей. Видео начинается с нескольких неудачных дублей — съемкам сюжета мешает охранник торгового центра, который норовит влезть в кадр.
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