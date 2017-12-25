Зимы в ближайшую пятилетку будут снежными и холодными

В Европе в ближайшие пять лет из-за низкой солнечной активности увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период. Вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Объясняется это вот чем. Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009–2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019–2023 гг. Из-за глобального потепления эти холодные зимы, повторяющиеся в среднем через каждые 10-11 лет, становятся все более теплыми.

Нынешний 11-летний цикл солнечной активности — 24-й по счету с 1755 года, когда был начат учет пятен на Солнце. Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве последняя неделя уходящего года станет аномально теплой. Во вторник, 26 декабря, столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля.

Теплая воздушная масса останется над центром европейской части России до Нового года. При такой температуре снег, выпавший ранее, должен растаять. Немного похолодать может в саму новогоднюю ночь — до нуля градусов, возможен небольшой снег.

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