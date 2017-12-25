Судимым - отказано: Навального по закону не пустили на выборы-2018

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы 2018 года.

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Основанием для отказа стало наличие у блогера судимости. 24 декабря СМИ написали о том, что что ЦИК принял у Навального документы для выдвижения на выборы.

Напомним, ранее о том, что у Навального нет законных оснований участвовать в выборах указывала глава Избиркома Элла Памфилова. При этом на том же заседании ЦИК отказал в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье.

Сообщается, что у Лурье отказ окончательный, из-за его судимости за тяжкое преступление, он сможет участвовать в выборах только через несколько лет. Полонскому отказали, потому что на встрече с инициативной группой, где его выдвинули кандидатом, не было 500 человек.

Ранее, отвечая в эфире телеканала "Дождь" на вопрос о том, сможет ли Навальный (уже вовсю собирающий не только подписи сторонников, но и денежные средства) баллотироваться на заветный для себя пост, Элла Панфилова сказала коротко и ясно: не сможет, помешает судимость.

При этом глава ЦИК заметила, что и сам Навальный отлично понимает: шансов зарегистрироваться у него нет. "Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству", - сказала Памфилова.

Как отмечают эксперты, на "игры" Навального власти долго смотрели сквозь пальцы. Он избежал двух вполне реальных, а не условных, сроков - его не посадили по делу Кировлеса и по делу Ив-Роше. Его могли уже несколько раз отправить в СИЗО за нарушения режима.

Однако тут, с выборами, вопрос уже вполне серьезный. На нарушения действующего законодательства ради Навального никто не пойдет.

Напомним, права избираться Алексея Анатольевича лишает 4 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", который говорит о том, что не могут избираться граждане, осужденные за совершение тяжких преступлений и имеющие на момент голосования не снятую и непогашенную судимость по этим преступлениям.

А Навальный, как мы знаем, уже осужден Кировским районным судом по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Преступление это, с максимальным сроком по нему до 10 лет, как раз подпадает под категорию тяжких. И в общем-то, до 2028 года, с момента вынесения последнего судебного приговора, Навальный, что называется, вне политики. Если, конечно, в его бурной деятельности не проскочит какой-нибудь еще криминальный момент, попадающий по определение "тяжкие преступления".