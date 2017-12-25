Новогоднее потепление нагрянет в Москву до 31 декабря

В Москве последняя неделя уходящего года станет аномально теплой. Во вторник, 26 декабря, столбики термометров поднимутся до 3 градусов выше нуля, сообщает "Фобос".

Теплая воздушная масса останется над центром европейской части России до Нового года. При такой температуре снег, выпавший ранее, должен растаять. Немного похолодать может в саму новогоднюю ночь — до нуля градусов, возможен небольшой снег.

В понедельник, 1 января, температура в столице ожидается до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до минус семи. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст., что является рекордно низким показателем за всю историю метеонаблюдений.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что синоптики обещали рекордный снегопад в Москве в ночь на 24 декабря. Сильные холода также не обещались: всего лишь до минус пяти.

Но при этом метеорологи предупредили об опасности гололедицы и советовали оставить личные авто на стоянках и в гаражах.

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