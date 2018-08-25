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Источник Правда.Ру

Россиянину грозит тюрьма за покупку пуговицы

Общество

Житель Кемеровской области купил через интернет пуговицу. При получении посылки на почте его задержали сотрудники Федеральной Службы Безопасности. Ему представлены обвинения в покупке шпионской техники.

Россиянину грозит тюрьма за покупку пуговицы. 391212.jpeg

Дело в том, что пуговица то была непростая — в нее была встроена камера. А, согласно законодательству Российской Федерации, все предметы, что имеют скрытые камеру, микрофон или же GPS-датчик, автоматически признаются шпионскими устройствами. За продажу или же покупку подобных вещей грозит самое настоящее уголовное наказание. К сожалению, незнание закона не избавляет от ответственности — и уроженец Кемерово, скорее всего, сядет в тюрьму на ближайшие четыре года.

Горе-шпиону, правда, еще может повезти и он заплатит штраф в "каких-то" двести тысяч рублей или отделается легким испугом — парой лет ограничения свободы, а не тюремным сроком.

Загвоздка вот только состоит в том, что в российском законодательстве нет четкой формулировки, что же именно является шпионским устройством. Так, получается, что практически любое устройство, у которого есть камера или же микрофон, может попасть под эту категорию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство совместно с Федеральной Службой Безопасности готовит поправки в законопроект, которые уменьшат количество разночтений этого закона. В силу он, правда, войдет нескоро — к тому моменту к уже имеющимся сотням подобных уголовных дел могут прибавиться еще несколько.

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