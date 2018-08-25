Беременные женщины и несовершеннолетние будут голодать в российских СИЗО

Общественная наблюдательная комиссия Москвы поделилась с общественностью следующей информацией. Оказывается, отныне содержащиеся в СИЗО беременные женщины и несовершеннолетние будут лишены дополнительного питания.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что решение это было принято российским правительством еще в апреле.

Так, несовершеннолетние лишились дополнительных 15 граммов масла и сыра, а также 10 граммов сахара в сутки. Беременным же женщинам сверх нормы питания раньше были положены одно куриное яйцо, сухофрукты, стакан молока, 10 граммов овощей, 50 граммов мяса, 40 граммов масла, творог и два дополнительных куска хлеба.

Ситуацией уже заинтересовать российский детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, она уже обратилась в ФСИН РФ за комментариями. Кузнецова поделилась мнением, что сокращение питание несовершеннолетних и беременных женщин может серьезно повлиять на их здоровье.

Напомним, что Следственный изолятор, или, как его называют сокращенно — СИЗО, служит временным местом пребывания для тех подозреваемых, что находятся под следствием или же ожидают суда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Российской Федерации приняли закон, что изменит формулу зачета срока содержания под стражей до приговора в срок наказания.

Фото: Fotodom. ru

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