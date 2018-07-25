Названа самая дорогая услуга хакеров

Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов считается настолько дорогой и востребованной хакерской услугой, что спрос на такие программы в три раза превышает предложение. Результаты исследования приводит специализирующаяся на информационной безопасности компания Positive Technologies.

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"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению - в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", - говорится в исследовании.

Цены на ВПО для атак на банкоматы - самой востребованной киберуслуги - начинаются от 1,5 тысячи долларов. Исследователи пришли к этому выводу после оценки минимальной и средней стоимости различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках теневого сегмента интернета.

55% спроса на киберпреступном рынке связано с производством ВПО. Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого - 12%).

Большая часть запросов на взлом в теневом интернете имеет отношение к поиску уязвимостей на сайтах (36%) и получению паролей от электронной почты (32%), сообщают эксперты. Среди предлагаемых услуг лидируют взлом учетных записей социальных сетей (33%) и электронной почты (33%). Аналитики Positive Technologies связывают такие результаты с желанием людей получить доступ к переписке других.