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Источник Правда.Ру

Названа самая дорогая услуга хакеров

Общество

Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов считается настолько дорогой и востребованной хакерской услугой, что спрос на такие программы в три раза превышает предложение. Результаты исследования приводит специализирующаяся на информационной безопасности компания Positive Technologies. 

Названа самая дорогая услуга хакеров. 390048.jpeg
pxhere.com

"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению - в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", - говорится в исследовании.

Цены на ВПО для атак на банкоматы - самой востребованной киберуслуги - начинаются от 1,5 тысячи долларов. Исследователи пришли к этому выводу после оценки минимальной и средней стоимости различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках теневого сегмента интернета.

55% спроса на киберпреступном рынке связано с производством ВПО. Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого - 12%).

Большая часть запросов на взлом в теневом интернете имеет отношение к поиску уязвимостей на сайтах (36%) и получению паролей от электронной почты (32%), сообщают эксперты. Среди предлагаемых услуг лидируют взлом учетных записей социальных сетей (33%) и электронной почты (33%). Аналитики Positive Technologies связывают такие результаты с желанием людей получить доступ к переписке других.

 

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Темы взлом хакеры теневой интернет киберпреступность
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