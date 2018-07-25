Мажоры на Невском проспекте разбросали среди "людишек" пачку долларов

Отпрыски богатых родителей разбросали доллары на Невском проспекте. В Сети появилась видеозапись, ее сделал участник "благотворительной акции".
Дети, катаясь на машине по центральной улице Санкт-Петербурга, выбрасывали из окон настоящие деньги. Пост был выложен и подписан пользователем @vert27: "Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки".
Кроме того, автор удостоил послание ссылки на группу в Instagram @RichRussianKids, то есть "Богатые российские дети".
История имела продолжение: сейчас выясняется, кто эти "жертвователи", решившие облагодетельствовать жителей и гостей Северной столицы. Есть основания считать, что управлял ТС несовершеннолетний гражданин, не имеющий права это делать.
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