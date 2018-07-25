Министерство труда предоставило проект, предполагающий план трудоустройства "несостоявшихся" пенсионеров и создание условий для повышения пенсионного обеспечения граждан, включающих уголовную ответственность работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста.
С документом плана ознакомились "Ведомости", подлинность подтверждена представителем Минтруда. По его словам, проект документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Эффективность госинспекций по труду предлагается оценивать по тому, как они защищают права людей в предпенсионном возрасте. В 2019-2034 гг. (весь «переходный период» пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав таких людей. Трудовая инспекция, определяя категорию риска работодателя, должна учитывать, нарушает ли он трудовые права людей в предпенсионном возрасте, предлагается в документе.
Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь,- сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду, и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.
Предлагается создать «горячую линию» при госинспекциях по труду, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить для помощи в защите своих прав.
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