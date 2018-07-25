На Украине сообщили об отделении от Крыма "шатающегося Крымского моста"

Украинская журналистика продолжает радовать грандиозными инфоповодами. И вот очередной громкий заголовок на портале 1K - "Крымский мост начал отделяться от Крыма". Дополняет его фото, сделанное на переправе, открытой в этом году. Правда, на нем не видно серьезных повреждений. Возможно, подробности последуют в тексте?

Фото: www.most.life

Материал так и пестрит словами "шатается", "рухнет" и т.д. Украинские журналисты пишут, что местные жители беспокоятся за состояние переправы, сейсмологическая ситуация в регионе усугубляет положение, мост не способен устоять в сложных природных условиях.

Ссылаются авторы на мнения "ряда экспертов", которых почему-то не называют.

"Вишенкой" в публикации становится видеофакт, который опубликовали жители Крыма, как доказательство вышесказанного.

На кадрах видно, что на дорожном покрытии действительно есть трещины и вмятины и оно действительно нуждается в ремонте. Но есть одна проблема - переправа на видео - это не Крымский мост, а мост, который находится на въезде в Керчь. Это прописано еще в названии видео.

Возникает вопрос, это некомпетентность украинских "акул пера" или же сознательное создание "fake news"?

Ранее "Правда.Ру" писала, ранее украинцы сообщали, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, позже стали появляться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста.

Потом был вброс о том, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь - Фарватер".

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