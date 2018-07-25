Глава СК раскрыл настоящую причину смерти царя Николая

Останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат членам императорской семьи. Такое заявление прозвучало от главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в диалоге с журналистами "Известий".

Фото: Fotodom.ru

Он пояснил, что может с уверенностью сделать такой вывод, так как были проведены исследования ДНК как по женской, так и по мужской линии. Все они подтвердили: найденные останки — тела членов одной семьи: родители, 4 дочки и сын. Для того, чтобы у общественности не было сомнений, анализы делали в разных лабораториях.

Кроме того, данные найденных в Свердловской области останков сопоставили с телом эксгумированного Александра III. Было установлено родство с погибшим взрослым мужчиной по линии "отец-сын". Сравнивали данные и со следами крови, что остались после нападения на последнего российского императора в Японии, сопоставляли и с ныне живущими представителями дома Романовых по женской и мужской линиям. Все результаты свидетельствуют об одном: "екатеринбургские останки" принадлежат семье Николая II.

СКР примет итоговое процессуальное решение, когда завершат работу еще несколько комиссий. Бастрыкин подчеркнул: в совет включили экспертов-представителей разных школ и возрастов.

Кроме того, расследуются и обстоятельства гибели Романовых. Так, уже прошел следственный эксперимент, во время которого воспроизвели расстрел семьи в помещениях, идентичных дому Ипатьевых. Результаты не дали шанса на существования версиям, будто в такой небольшой комнате не могут уместиться 11 человек.

Также в первый раз обследовали ювелирные изделия, что обнаружили еще в 1998 близ Ганиной Ямы. Анализ показал: содержание золота не характерно для современных украшений. Изделия принадлежат эпохе Российской империи.

Бастрыкин подчеркнул, что все эти факты убедительно доказывают — найдены подлинные останки членов семьи Николая II.

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