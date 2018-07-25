Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава СК раскрыл настоящую причину смерти царя Николая

Общество

Останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат членам императорской семьи. Такое заявление прозвучало от главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в диалоге с журналистами "Известий".

Глава СК раскрыл настоящую причину смерти царя Николая. 390013.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Он пояснил, что может с уверенностью сделать такой вывод, так как были проведены исследования ДНК как по женской, так и по мужской линии. Все они подтвердили: найденные останки — тела членов одной семьи: родители, 4 дочки и сын. Для того, чтобы у общественности не было сомнений, анализы делали в разных лабораториях.

Кроме того, данные найденных в Свердловской области останков сопоставили с телом эксгумированного Александра III. Было установлено родство с погибшим взрослым мужчиной по линии "отец-сын". Сравнивали данные и со следами крови, что остались после нападения на последнего российского императора в Японии, сопоставляли и с ныне живущими представителями дома Романовых по женской и мужской линиям. Все результаты свидетельствуют об одном: "екатеринбургские останки" принадлежат семье Николая II.

СКР примет итоговое процессуальное решение, когда завершат работу еще несколько комиссий. Бастрыкин подчеркнул: в совет включили экспертов-представителей разных школ и возрастов.

Кроме того, расследуются и обстоятельства гибели Романовых. Так, уже прошел следственный эксперимент, во время которого воспроизвели расстрел семьи в помещениях, идентичных дому Ипатьевых. Результаты не дали шанса на существования версиям, будто в такой небольшой комнате не могут уместиться 11 человек.

Также в первый раз обследовали ювелирные изделия, что обнаружили еще в 1998 близ Ганиной Ямы. Анализ показал: содержание золота не характерно для современных украшений. Изделия принадлежат эпохе Российской империи.

Бастрыкин подчеркнул, что все эти факты убедительно доказывают — найдены подлинные останки членов семьи Николая II.

Читайте также:

Эксперты поражены: царь Николай II — не настоящий

Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ Сдавший ЕГЭ на 400 баллов школьник нечаянно поступил в МГУ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Убийство царской семьи: мифы и реальность
Темы Николай II ганина яма семья Романовых
Обсудить
Актуальная аналитика
Министерство обороны
Реальная причина отказа рокеров выступать на "Нашествии"
Как отдохнуть
Eat Film Festival: ешь, смотри, познавай
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Новости Все >
Binance расширяется в Южной Корее
"Он сделан из водки!": русский сталевар поразил иностранцев
Пора решить проблему апартаментов - Хуснуллин
В Москве работал подпольный госпиталь-абортарий для мигрантов
Биткоин примут на выборах в Висконсине
CNN ударил по Трампу записью о его романе
Небоскребы занимают 5-ю часть новостроек Москвы
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Глава СК раскрыл настоящую причину смерти царя Николая
Digital Asset объявил о партнерстве с Google Cloud
Читательский топ
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
США и Китай схлестнулись в Черногории
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
Власть
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?

Решится ли власть поменять Конституцию РФ в свете "людоедской" пенсионной реформы, грядущего в 2024 году трансфера власти и чтобы убрать из нее грубые ошибки?

Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной

Ливанский суд в середине июля принял решение, что секс по обоюдному согласию между лицами одного пола не является незаконным.

Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Василий Амирджанов Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Правда - есть. И за нее стоит бороться Соломон Соловьев Антон Куликов Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма Антон Куликов
Комментарии
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
В Белоруссии обнаружили крупное захоронение времен Великой Отечественной войны
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Китайский слон затопчет Россию?
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
ИноСМИ заявили об ударе России по "ахиллесовой пяте" США
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине!"
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине!"
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?

Как России помочь йеменским хуситам, правительство которых нелегитимно, и стоит ли вообще помогать, если средств на это нет?

Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался