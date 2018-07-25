Сотрудники ФСИН уговаривают запытанных зэков отказаться от показаний

Служащие исправительной колонии №1 в Ярославской области уговаривают осужденных, заявивших о том, что их избивали, отказаться от своих слов. Информация об этом оказалась у "Интерфакс" от адвоката фонда "Общественный вердикт" Ирины Бирюковой.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Она рассказала, что заявивших вызывает оперативный сотрудник, иногда при диалоге присутствует старший оперативный сотрудник. Разговор проходит в "культурной форме", к осужденным обращаются "на Вы".

Адвокат пояснила, речь не о случае с избиением ее подзащитного Евгения Макарова, а "о том, что с ними происходило".

В этом контексте стоит напомнить, что при содействии Бирюковой общественность получила видеокадры пыток заключенного в ИК-1. СКР отреагировал соответственно — возбудил дело. Адвокат же покинула РФ, попросив госзащиты для себя и близких.

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