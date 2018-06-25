Познер: россияне не быдло, они просто выходят из "совка"

Жестокость и агрессивность общества журналист объясняет переходным периодом. Своим мнением он поделился, комментируя заявление писательницы Улицкой по поводу России.

Ранее "Правда.Ру" писала, в интервью украинскому телеканалу писательница назвала Россию отсталой провинцией. Улицкая уверена, что необходимо срочно повышать уровень образования и культуры в Российской Федерации. По ее мнению, наша страна очень сильно отстает в этом от западных стран. Также писательница добавила, что России нужно снизить уровень своей агрессии, а россиянам перестать отчаиваться да злиться по поводу и без.

"Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой", - цитирует агентство "РИА Новости" Познера.

Однако, несмотря на это, журналист отметил, что развитие "поперек цивилизационного процесса" - это не о России.

"Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния", - подчеркнул Познер.