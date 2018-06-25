Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Русская писательница, переводчица и сценарист, первая женщина — лауреат премии "Русский Букер" Людмила Улицкая сделала громкое заявление по поводу России и россиян. В интервью украинскому телеканалу писательница назвала Россию отсталой провинцией.
Улицкая уверена, что необходимо срочно повышать уровень образования и культуры в Российской Федерации. По ее мнению, наша страна очень сильно отстает в этом от западных стран. Также писательница добавила, что России нужно снизить уровень своей агрессии, а россиянам перестать отчаиваться да злиться по поводу и без.
По мнению Людмилы Улицкой, россиян ни в коем случае нельзя назвать европейцами. Она заявила, что России понадобится как минимум несколько веков, чтобы догнать европейскую цивилизацию. Улицкая резюмировала, что на данный момент в общемировом масштабе Россия является провинцией.
Стоит отметить, что это не первое заявление Улицкой о России как о отсталой стране. Так, в 2014 году писательница заявила, что нынешняя политика России превращает государство в страну варваров. Улицкая тогда также добавила, что Россия "объявила войну культуре, объявила войну ценностям гуманизма, идее свободы личности, идее прав человека, которую вырабатывала цивилизация на протяжении всей своей истории". Людмила Улицкая заявила также, что ее родная страна больна национализмом, невежеством и имперской манией.
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