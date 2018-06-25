CNN солгал об уходе Салаха из-за Кадырова

Телеканал Соединенных Штатов Америки CNN заявил, что лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах собрался покинуть свою команду после встречи с Рамзаном Кадыровым. В CNN утверждают, что после того, как новость о их встрече буквально облетела весь земной шар, египтянин чувствует себя так, будто им воспользовались в политических целях.

Фото: ru.fifa.com

Пресс-служба сборной Египта же отрицает информацию об уходе Салаха. Усама Исмаил, руководитель информационного отдела египетской сборной, заявил, что Салах в данный момент находится в расположении сборной и тренируется вместе с командой. Ни о каком уходе из сборной египтянин не заявлял. Усама Исмаил сказал, что не представляет, откуда у CNN взялась подобная информация и резюмировал, что это явная ложь.

Глава пресс-службы чеченского правительства Альви Каримов также заявил о том, что данная информация некорректна. По его словам, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне.

Напомним, что ранее на торжественном ужине, организованном в честь сборной Египта, глава Чечни Рамзан Кадыров вручил футболисту звание почетного гражданина республики. Отметим, что эта новость вызвала небывалый резонанс в средствах массовой информации по всему миру.