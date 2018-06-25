Глава Минтруда назвал честный размер пенсии

Глава Минтруда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал в интервью "Известиям" о средних размерах пенсии по стране в нынешнем году и о том, какой цифры ждать в 2019-м.

К концу года, по его словам, средняя пенсия будет равна 14 тысячам 414 рублям.

В следующем же году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем 1 тысячу рублей в месяц, или, соответственно, 12 тысяч рублей в год. В 2019 году средняя пенсия возрастет до 15,4 тысячи рублей.

Топилин затронул и тему причин повышения пенсионного возраста в стране, объяснив реформу "экономической необходимостью" и тем, что в последние годы "серьезно выросла продолжительность жизни". Он отметил, что если не повышать пенсионный возраст, неоткуда будет брать ресурсы для прибавок к пенсиям.

Что касается темы увольнений, которая волнует российское общество, по мнению Топилина, профессионалам своего дела опасаться этого не стоит: "Человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60-65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки".

Напомним, что правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Как ранее писала "Правда.Ру", инициативы по повышению пенсионного возраста негативно повлияли на отношение общества к правительству России и к президенту страны Владимиру Путину.

Так, оказалось, что рейтинг Путина упал на 8 процентов, с 62 до 54%. Что касается отношения россиян к работе правительства — положительно работу кабинета министров оценивает 34% опрошенных, отрицательно - 48%.

Также Фонд "Общественное мнение" обнародовал информацию про отношение граждан РФ к партии "Единая Россия". Популярность связанной с Медведевым и управляемой из администрации президента ЕР упала с 45% до 38%.

Очевидно, что инициатива по увеличению пенсионного возраста воспринимается гражданами страны как покушение "на последнее и заслуженное честным трудом". То есть, тут дело даже не столько в деньгах, сколько в некоем "негласном договоре" на который правительство, по мнению электората, покушается.

Читайте также:

Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Эксперт: как реформы пенсии и НДС обездолят простой народ