Ученые предупредили о смертельной опасности бассейнов в отелях

Оказывается, плавание в бассейне может быть смертельно опасным, по крайней мере, если плавать в общественной ванне. Таков результат исследования, проведенного американскими учеными.

Согласно их данным, полученным за период с 2004 по 2014 годы, около трети заболевших туристов посещали во время отдыха общественные бассейны и гидромассажные ванны.

Источником болезни 27 тысяч путешественников стала вода, не менее восьми из них поправиться так и не смогли.

Особенно опасным видом бактерий, из обитающих в бассейнах, признали криптоспоридии. Именно они "повинны" в 89 процентах случаев хворей, "принесенных" из воды. Если человек во время плавания хотя бы раз глотнет воду из такого бассейна, в лучшем случае он обойдется диареей, рвотой и желудочными спазмами.

К сожалению, хлорка победить криптоспоридии не может.

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