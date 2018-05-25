Ученые предупредили о смертельной опасности бассейнов в отелях

Оказывается, плавание в бассейне может быть смертельно опасным, по крайней мере, если плавать в общественной ванне. Таков результат исследования, проведенного американскими учеными.
Согласно их данным, полученным за период с 2004 по 2014 годы, около трети заболевших туристов посещали во время отдыха общественные бассейны и гидромассажные ванны.
Источником болезни 27 тысяч путешественников стала вода, не менее восьми из них поправиться так и не смогли.
Особенно опасным видом бактерий, из обитающих в бассейнах, признали криптоспоридии. Именно они "повинны" в 89 процентах случаев хворей, "принесенных" из воды. Если человек во время плавания хотя бы раз глотнет воду из такого бассейна, в лучшем случае он обойдется диареей, рвотой и желудочными спазмами.
К сожалению, хлорка победить криптоспоридии не может.
Читайте также:
Не так страшен бассейн, как страшилки о нем
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.